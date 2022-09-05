快訊

Novavax開放「12-17歲」青少年施打 指揮中心公布接種細節

中職／最美電影有最好結局？羅力先發6.1局掌聲中退場

華航諾富特飯店慶中秋 大廚夯肉還有機會整單免費

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
中秋慶團圓，華航諾富特飯店特別推出「骰子18樂」活動，幸運擲出「一色」或是12點即可整單免費。圖／華航諾富特飯店提供
中秋慶團圓，華航諾富特飯店特別推出「骰子18樂」活動，幸運擲出「一色」或是12點即可整單免費。圖／華航諾富特飯店提供

中秋節團圓吃烤肉的日子即將來臨，華航諾富特飯店9月份於品坊西餐廳推出德國美食節，除了豐富的德國傳統美食還推出「骰子18樂」活動，消費者幸運擲出「一色」或是12點即可整單免費。業者表示，中秋佳節期間菜色升級不加價，同時加碼推出「大廚夯肉給你吃」活動及台灣啤酒及黑麥汁暢飲，歡迎民眾與親友一起到諾富特飯店度過中秋佳節。

諾富特飯店指出，9月份在品坊西餐廳推出的德國美食季中，主廚特製的「德國豬腳」以蔬菜高湯熬煮後再煎烤豬腳，呈現外酥內嫩的口感；「德式酸牛肉」則以酒醋、蔬菜醃製後再舒肥，將牛肉處理至入口即化；「匈牙利紅酒燉牛肉」選用耐煮的牛肩胛肉，搭配匈牙利香料、紅椒粉及紅酒長時間燉煮，口感Q彈。

諾富特飯店表示，品坊西餐廳於中秋節期間推出「大廚夯肉給你吃」活動，提供新疆孜然牛肉串、日式照燒雞肉串、台式花生香菜米血糕、香腸糯米腸等菜色，中秋期間加碼台灣啤酒及黑麥汁暢飲；在與親友同享美食之際，現場還可參加「骰子18樂」活動拿折扣，最大獎可享整桌免單，歡迎民眾來諾富特飯店試試手氣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中秋節餐廳加碼提供新疆孜然牛肉串、日式照燒雞肉串、台式花生香菜米血糕、香腸糯米腸等菜色。圖／華航諾富特飯店提供
中秋節餐廳加碼提供新疆孜然牛肉串、日式照燒雞肉串、台式花生香菜米血糕、香腸糯米腸等菜色。圖／華航諾富特飯店提供
品坊西餐廳德國美食季，「德國豬腳」以蔬菜高湯熬煮後再煎烤豬腳，呈現外酥內嫩的口感；「德式酸牛肉」則以酒醋、蔬菜醃製後再舒肥，將牛肉處理至入口即化；「匈牙利紅酒燉牛肉」選用耐煮的牛肩胛肉，搭配匈牙利香料、紅椒粉及紅酒長時間燉煮，口感Q彈。圖／華航諾富特飯店提供
品坊西餐廳德國美食季，「德國豬腳」以蔬菜高湯熬煮後再煎烤豬腳，呈現外酥內嫩的口感；「德式酸牛肉」則以酒醋、蔬菜醃製後再舒肥，將牛肉處理至入口即化；「匈牙利紅酒燉牛肉」選用耐煮的牛肩胛肉，搭配匈牙利香料、紅椒粉及紅酒長時間燉煮，口感Q彈。圖／華航諾富特飯店提供

中秋節 諾富特

延伸閱讀

高市+1862 不建議未接種疫苗幼兒長者參加中秋、重陽聚會

華航「皮卡丘彩繪機 CI」一日微旅行 9月12日開放訂位

高雄男家堆爆竹煙火趁中秋撈一筆 消防局抄獲下場慘了

彰化+994確診 王惠美：中秋最好別跟不熟者烤肉

相關新聞

今年至7月成長近20% 新光三越總座：百貨最壞時期已過去

疫後百貨現況如何？新光三越總經理吳昕陽今指出，根據經濟部統計處調查報告指出，綜合零售四大業態中，百貨1月至7月有20%成...

加了龍眼！龜記「龍眼紅烏」開賣 功夫茶新品買1送1

手搖飲的世界中，總會藉由不同元素組合出新奇滋味。「龜記」本季以新鮮龍眼榨汁，推出新品「龍眼紅烏」，勾勒出龍眼特殊的清新香...

超商興起開超市風潮 7-ELEVEN推超市選品店OPEN!MART

搶「快料理」需求，超商7-ELEVEN繼年初開出快超市「OPEN NOW」後，今（5）日於汐止社區，開出十坪超市選品店「...

小S、安海瑟薇都在穿！Aquazzura美鞋台灣快閃開幕

義大利精品鞋履品牌Aquazzura，是許多時尚名人與明星愛穿的品牌，不僅台灣藝人小S、KOL茉莉、雀斑等人曾穿過亮相，...

DON DON DONKI慶中秋 豪華和牛烤肉組、百搭神醬必買

中秋烤肉想要來點不一樣的豪華體驗，日式生鮮雜貨賣場DON DON DONKI為消費者獻上人氣主打日本和牛烤肉全套組、日本...

卡地亞經典限量表全球首發！獨家獻台北101全新旗艦店

法國精品龍頭品牌卡地亞（Cartier），自2004年於台北101開設專賣店以來，規模不斷超越過往，最新規格的旗艦店將於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。