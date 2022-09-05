華航諾富特飯店慶中秋 大廚夯肉還有機會整單免費

中秋節團圓吃烤肉的日子即將來臨，華航諾富特飯店9月份於品坊西餐廳推出德國美食節，除了豐富的德國傳統美食還推出「骰子18樂」活動，消費者幸運擲出「一色」或是12點即可整單免費。業者表示，中秋佳節期間菜色升級不加價，同時加碼推出「大廚夯肉給你吃」活動及台灣啤酒及黑麥汁暢飲，歡迎民眾與親友一起到諾富特飯店度過中秋佳節。

諾富特飯店指出，9月份在品坊西餐廳推出的德國美食季中，主廚特製的「德國豬腳」以蔬菜高湯熬煮後再煎烤豬腳，呈現外酥內嫩的口感；「德式酸牛肉」則以酒醋、蔬菜醃製後再舒肥，將牛肉處理至入口即化；「匈牙利紅酒燉牛肉」選用耐煮的牛肩胛肉，搭配匈牙利香料、紅椒粉及紅酒長時間燉煮，口感Q彈。

諾富特飯店表示，品坊西餐廳於中秋節期間推出「大廚夯肉給你吃」活動，提供新疆孜然牛肉串、日式照燒雞肉串、台式花生香菜米血糕、香腸糯米腸等菜色，中秋期間加碼台灣啤酒及黑麥汁暢飲；在與親友同享美食之際，現場還可參加「骰子18樂」活動拿折扣，最大獎可享整桌免單，歡迎民眾來諾富特飯店試試手氣。

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