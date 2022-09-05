加了龍眼！龜記「龍眼紅烏」開賣 功夫茶新品買1送1

手搖飲的世界中，總會藉由不同元素組合出新奇滋味。「龜記」本季以新鮮龍眼榨汁，推出新品「龍眼紅烏」，勾勒出龍眼特殊的清新香氣。至於「KUNG FU TEA 功夫茶」則攜手海尼根，限時推出「柚見海尼根0.0」，還可享2杯優惠價、免費加送四季春青茶等優惠。

繼於7月推出「玉荷包茶王」後，龜記自9月7日起推出新品「龍眼紅烏」。首創將新鮮龍眼榨成汁的手法，藉由龍眼汁讓龍眼特殊的清甜香氣，搭配入口回甘的紅水烏龍，創造出香氣優雅又帶著復古情調的獨特滋味，可冰亦可熱。北部地區每杯79元，中南部地區每杯69元。9月7日起，UberEats還有獨家買1送1優惠，每杯89元。