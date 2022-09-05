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加了龍眼！龜記「龍眼紅烏」開賣 功夫茶新品買1送1
手搖飲的世界中，總會藉由不同元素組合出新奇滋味。「龜記」本季以新鮮龍眼榨汁，推出新品「龍眼紅烏」，勾勒出龍眼特殊的清新香氣。至於「KUNG FU TEA 功夫茶」則攜手海尼根，限時推出「柚見海尼根0.0」，還可享2杯優惠價、免費加送四季春青茶等優惠。
繼於7月推出「玉荷包茶王」後，龜記自9月7日起推出新品「龍眼紅烏」。首創將新鮮龍眼榨成汁的手法，藉由龍眼汁讓龍眼特殊的清甜香氣，搭配入口回甘的紅水烏龍，創造出香氣優雅又帶著復古情調的獨特滋味，可冰亦可熱。北部地區每杯79元，中南部地區每杯69元。9月7日起，UberEats還有獨家買1送1優惠，每杯89元。
「KUNG FU TEA 功夫茶」本次與海尼根合作，推出中秋期間限定零酒精飲品「柚見海尼根0.0」。使用葡萄柚搭配清新綠茶，再添加零酒精海尼根0.0調配，為有著酸甜果香的茶湯帶來啤酒花香、麥芽香氣以及清爽的氣泡感，適合搭配中秋烤肉品飲，每杯65元。為慶祝新品上市，即日起至10月15日期間，2杯優惠價99元；9月9日至9月11日期間，購買柚見海尼根0.0，贈送四季春青茶1杯。
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