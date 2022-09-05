小S、安海瑟薇都在穿！Aquazzura美鞋台灣快閃開幕

義大利精品鞋履品牌Aquazzura，是許多時尚名人與明星愛穿的品牌，不僅台灣藝人小S、KOL茉莉、雀斑等人曾穿過亮相，國外明星如安海瑟薇（Anne Hathaway）也都是粉絲。適逢此設計師品牌創立10週年，自即日起至10月10日止，於台北微風復興館開設全亞洲首個快閃店，之後將移師台中，也是該品牌於亞洲的首個專賣店。

Aquazzura創辦人兼設計總監Edgardo Osorio，生長於南美洲哥倫比亞，他始終認為鮮豔、瑰麗的色彩能帶來快樂的能量，因此特別喜歡選用絢麗的色系、誇張的設計，加上在義大利學習製鞋的淵源，品牌總部設立在義大利佛羅倫斯。品牌名Aquazzura，義大利文意指「藍色的水」，靈感來自於Osorio對度假與海洋的熱愛，特別是義大利卡普里島清澈的水。