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小S、安海瑟薇都在穿！Aquazzura美鞋台灣快閃開幕

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
時尚部落客莫莉穿著Tequila Plexi Sandal，48,000元。圖／Aquazzura提供
時尚部落客莫莉穿著Tequila Plexi Sandal，48,000元。圖／Aquazzura提供

義大利精品鞋履品牌Aquazzura，是許多時尚名人與明星愛穿的品牌，不僅台灣藝人小S、KOL茉莉、雀斑等人曾穿過亮相，國外明星如安海瑟薇（Anne Hathaway）也都是粉絲。適逢此設計師品牌創立10週年，自即日起至10月10日止，於台北微風復興館開設全亞洲首個快閃店，之後將移師台中，也是該品牌於亞洲的首個專賣店。

Aquazzura創辦人兼設計總監Edgardo Osorio，生長於南美洲哥倫比亞，他始終認為鮮豔、瑰麗的色彩能帶來快樂的能量，因此特別喜歡選用絢麗的色系、誇張的設計，加上在義大利學習製鞋的淵源，品牌總部設立在義大利佛羅倫斯。品牌名Aquazzura，義大利文意指「藍色的水」，靈感來自於Osorio對度假與海洋的熱愛，特別是義大利卡普里島清澈的水。

快閃店也以品牌經典的黃金鳳梨為設計靈感，裝飾鳳梨葉圖案與黃色地毯，象徵著熱情、美和好運。以往僅在複合品牌選品店出現的Aquazzura，快閃專賣店引進多款品牌的經典款式，包括性感華麗的Tequila Plexi Sandal、安海瑟薇曾穿過的Bow Tie Sandal、點綴水晶的Gastby Sling等。

Gastby Sling高跟鞋，45,000元。圖／Aquazzura提供
Gastby Sling高跟鞋，45,000元。圖／Aquazzura提供
小S等明星藝人喜愛的鞋履品牌Aquazzura於台灣開設首個限定專賣店。圖／Aquazzura提供
小S等明星藝人喜愛的鞋履品牌Aquazzura於台灣開設首個限定專賣店。圖／Aquazzura提供
Tequila Plexi Sandal高跟鞋，48,000元。圖／Aquazzura提供
Tequila Plexi Sandal高跟鞋，48,000元。圖／Aquazzura提供
設計師鞋履品牌Aquazzura於台灣開設首個限定專賣店。圖／Aquazzura提供
設計師鞋履品牌Aquazzura於台灣開設首個限定專賣店。圖／Aquazzura提供
時尚部落客雀斑穿著Twist Sandal。圖／Aquazzura提供
時尚部落客雀斑穿著Twist Sandal。圖／Aquazzura提供
Bow Tie Flat平底鞋，25,000元。圖／Aquazzura提供
Bow Tie Flat平底鞋，25,000元。圖／Aquazzura提供
Bow tie Sandal高跟鞋，35,000元。圖／Aquazzura提供
Bow tie Sandal高跟鞋，35,000元。圖／Aquazzura提供
藝人小S穿著Aquazzura。圖／Aquazzura提供
藝人小S穿著Aquazzura。圖／Aquazzura提供
品牌經典元素金黃色鳳梨。圖／Aquazzura提供
品牌經典元素金黃色鳳梨。圖／Aquazzura提供

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