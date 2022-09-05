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DON DON DONKI慶中秋 豪華和牛烤肉組、百搭神醬必買
中秋烤肉想要來點不一樣的豪華體驗，日式生鮮雜貨賣場DON DON DONKI為消費者獻上人氣主打日本和牛烤肉全套組、日本直輸海鮮、水果、日式烤肉沾醬與在家烤也超方便的桌上型爐具，另外還推出「中秋限定驚喜箱」，每份999元，內含隨機暢銷款日系商品零食、飲料組合，9月8日起在西門店與忠孝新生店限量販售各100份，此外，為歡慶吉祥物DONPEN生日的到來，9月8日至9月10日限時3天於門市消費即送DONPEN生日限定小卡、獨家扇子或DONKI玉米棒，更有dMiles會員點數2倍回饋好康，別錯過中秋採購最佳時機。
無肉不歡的民眾，肯定不能錯過忠孝新生店獨家販售的日本和牛烤肉全套組，採用北海道和牛品種，內含和牛沙朗牛排、和牛菲力牛排、近藤和牛串、2份和牛燒烤肉、2份和牛涮涮鍋肉片與肉屋胡椒鹽1瓶，特惠價4,999元。強烈推薦一定要一起買的烤肉神醬Ebara黃金烤肉醬，提供甘口、中辛、辛口、大蒜、檸檬等多款口味，限時第2件5折。
西門店則推出日本和牛烤肉套餐（搭配松坂豬）優惠價499元，還有網友好評推薦的「IWATANI岩谷無煙燒烤卡式爐」與「IWATANI岩谷網烤串燒卡式爐」限時特價2,490元，還有「IWATANI岩谷黑武士瓦斯爐附外盒」內建雙層防風設計，穩定燃燒讓消費者安心料理，限時特價2,580元，且於西門店購買卡式爐或瓦斯爐即贈瓦斯罐1瓶。
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