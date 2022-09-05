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今年至7月成長近20% 新光三越總座：百貨最壞時期已過去

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越總經理吳昕陽。圖／新光三越提供
新光三越總經理吳昕陽。圖／新光三越提供

疫後百貨現況如何？新光三越總經理吳昕陽今指出，根據經濟部統計處調查報告指出，綜合零售四大業態中，百貨1月至7月有20%成長，大幅領先超商、超市業態的個位數成長，新光三越1月至7月也有近20%成長的水準，就算到年底也有信心達成雙位數成長，將可突破2022全年業績目標的830億，吳昕陽表示，新光三越現況已超越2019疫前水準，百貨最壞時期已經過去。

新光三越下半年重要之役除了拚周年慶，新光三越插旗台北東區商圈的正義國宅都更案「Diamond Towers」即將在年底前登場，該案4千多坪規模，主要經營業種為時尚精品、化妝品、設計師品牌、潮流品牌、餐飲、超市，零售占比75%、餐飲占比25%（餐飲品牌8家），當中新品牌、新系列占半數以上，新光三越也預告將有一線精品陣容加入。

另外，SOGO也宣布進駐台北大巨蛋，未來台北東區到信義區將連成一氣，吳昕陽認為，以後台北東區到信義區將串連成熱鬧一條街，對百貨來說都是互利共好。他也指出，像是「Diamond Towers」這種千坪商場新光三越也會持續布局。

吳昕陽表示，新光三越未來致力三大項目：新體驗、新消費、新永續，持續將我們生態圈打開，將有更多針對生活體驗、展覽、運動的異業結合，豐富生態圈內容。他談到，無接觸支付是趨勢，新光三越有skm pay，但我們不會用支付去綁生態圈，新光三越有自己的線上線下場域，希望未來有更多體驗內容，除了可以在新光三越實體與線上發生，也可以跨出新光三越場域。

吳昕陽舉例，透過線上線下場域，台南的會員可以買到在台北信義店推出的快閃店商品，全台新光三越會員只要上App就可買到各店快閃的周邊，會員也可以用新光三越點數兌換各種展覽票券，把人帶到非新光三越的場域。

新光三越今年會員目標可達300萬，目前App下載達200萬、使用skm pay有65萬，數目持續增加中。新光三越也開始著手打造自己的媒體平台，提供流行、餐飲、奢侈品等資訊給會員。

新光三越

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