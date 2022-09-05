卡地亞經典限量表全球首發！獨家獻台北101全新旗艦店

法國精品龍頭品牌卡地亞（Cartier），自2004年於台北101開設專賣店以來，規模不斷超越過往，最新規格的旗艦店將於9月中重新開幕，從最初的單層樓的專賣店至今，全新旗艦店佔據3、4、5共三層樓258坪，全台最大。歡慶開幕，品牌搶先全球推出獨家為台灣所設計的全新Baignoire Allongée玫瑰金限量鑽表以及Santos de Cartier鏤空綠玉石限量腕表，即日起開始販售。

限量10只的101獨家Baignoire Allongée玫瑰金鑽表，以路易卡地亞（Louis Cartier）於1912年創造的知性女表Baignoire為起點。他大膽將圓形表殼線拉長，表殼上的兩條平行線閉合成兩條曲線，成為浴缸的形狀，於是用以命名。而這迷人的橢圓形表殼，至隨著「搖擺倫敦」（Swinging London）律動的60 年代，在倫敦卡地亞工作坊的重新詮釋下，誕生了如今為人所知的Baignoire Allongée表款。101旗艦店獨家款，採用超大尺寸，表盤上黑色阿拉伯數字時標當中，左上角的10與1以特以紅色呈現，紀念台北101旗艦店盛大開幕。