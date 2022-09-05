聽新聞
test
0:00 / 0:00
卡地亞經典限量表全球首發！獨家獻台北101全新旗艦店
法國精品龍頭品牌卡地亞（Cartier），自2004年於台北101開設專賣店以來，規模不斷超越過往，最新規格的旗艦店將於9月中重新開幕，從最初的單層樓的專賣店至今，全新旗艦店佔據3、4、5共三層樓258坪，全台最大。歡慶開幕，品牌搶先全球推出獨家為台灣所設計的全新Baignoire Allongée玫瑰金限量鑽表以及Santos de Cartier鏤空綠玉石限量腕表，即日起開始販售。
限量10只的101獨家Baignoire Allongée玫瑰金鑽表，以路易卡地亞（Louis Cartier）於1912年創造的知性女表Baignoire為起點。他大膽將圓形表殼線拉長，表殼上的兩條平行線閉合成兩條曲線，成為浴缸的形狀，於是用以命名。而這迷人的橢圓形表殼，至隨著「搖擺倫敦」（Swinging London）律動的60 年代，在倫敦卡地亞工作坊的重新詮釋下，誕生了如今為人所知的Baignoire Allongée表款。101旗艦店獨家款，採用超大尺寸，表盤上黑色阿拉伯數字時標當中，左上角的10與1以特以紅色呈現，紀念台北101旗艦店盛大開幕。
另一只Santos de Cartier鏤空綠玉石腕表，表冠上鑲嵌綠色碧玉，鏤空表橋則搭配顏色與表冠相襯的Super-Luminova夜光塗層，充分展現腕間的風格與個性。Santos de Cartier系列是以飛行先驅阿爾伯特‧山度士–杜蒙（Alberto Santos-Dumont）征服天空、精益求精、對抗重力的精神為靈感，方形造型脫胎自艾菲爾鐵塔的四個角，表圈裝飾八個外露螺絲，採用專利的QuickSwitch快拆表帶系統，鍊節則用了SmartLink系統，無需工具即可精準調整金屬表鍊的長短。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言