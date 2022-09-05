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卡地亞經典限量表全球首發！獨家獻台北101全新旗艦店

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
全球首賣限量上市Santos de Cartier鏤空綠玉石黑色ADLC精鋼自動腕表大型款，約92萬5,000元，限量發售20枚。圖／卡地亞提供
全球首賣限量上市Santos de Cartier鏤空綠玉石黑色ADLC精鋼自動腕表大型款，約92萬5,000元，限量發售20枚。圖／卡地亞提供

法國精品龍頭品牌卡地亞（Cartier），自2004年於台北101開設專賣店以來，規模不斷超越過往，最新規格的旗艦店將於9月中重新開幕，從最初的單層樓的專賣店至今，全新旗艦店佔據3、4、5共三層樓258坪，全台最大。歡慶開幕，品牌搶先全球推出獨家為台灣所設計的全新Baignoire Allongée玫瑰金限量鑽表以及Santos de Cartier鏤空綠玉石限量腕表，即日起開始販售。

限量10只的101獨家Baignoire Allongée玫瑰金鑽表，以路易卡地亞（Louis Cartier）於1912年創造的知性女表Baignoire為起點。他大膽將圓形表殼線拉長，表殼上的兩條平行線閉合成兩條曲線，成為浴缸的形狀，於是用以命名。而這迷人的橢圓形表殼，至隨著「搖擺倫敦」（Swinging London）律動的60 年代，在倫敦卡地亞工作坊的重新詮釋下，誕生了如今為人所知的Baignoire Allongée表款。101旗艦店獨家款，採用超大尺寸，表盤上黑色阿拉伯數字時標當中，左上角的10與1以特以紅色呈現，紀念台北101旗艦店盛大開幕。

另一只Santos de Cartier鏤空綠玉石腕表，表冠上鑲嵌綠色碧玉，鏤空表橋則搭配顏色與表冠相襯的Super-Luminova夜光塗層，充分展現腕間的風格與個性。Santos de Cartier系列是以飛行先驅阿爾伯特‧山度士–杜蒙（Alberto Santos-Dumont）征服天空、精益求精、對抗重力的精神為靈感，方形造型脫胎自艾菲爾鐵塔的四個角，表圈裝飾八個外露螺絲，採用專利的QuickSwitch快拆表帶系統，鍊節則用了SmartLink系統，無需工具即可精準調整金屬表鍊的長短。

101獨家首賣限量Baignoire Allongée玫瑰金自動鑽表中型款，120萬元，限量發售10枚。圖／卡地亞提供
101獨家首賣限量Baignoire Allongée玫瑰金自動鑽表中型款，120萬元，限量發售10枚。圖／卡地亞提供
全球首賣限量上市Santos de Cartier鏤空綠玉石黑色ADLC精鋼自動腕表大型款，約92萬5,000元，限量發售20枚。圖／卡地亞提供
全球首賣限量上市Santos de Cartier鏤空綠玉石黑色ADLC精鋼自動腕表大型款，約92萬5,000元，限量發售20枚。圖／卡地亞提供
Baignoire Allongée 設計手繪圖。圖／卡地亞提供
Baignoire Allongée 設計手繪圖。圖／卡地亞提供
101獨家首賣限量Baignoire Allongée玫瑰金自動鑽表中型款，120萬元，限量發售10枚。圖／卡地亞提供
101獨家首賣限量Baignoire Allongée玫瑰金自動鑽表中型款，120萬元，限量發售10枚。圖／卡地亞提供
101獨家首賣限量Baignoire Allongée玫瑰金自動鑽表中型款，120萬元，限量發售10枚。圖／卡地亞提供
101獨家首賣限量Baignoire Allongée玫瑰金自動鑽表中型款，120萬元，限量發售10枚。圖／卡地亞提供
全球首賣限量上市Santos de Cartier鏤空綠玉石黑色ADLC精鋼自動腕表大型款，約92萬5,000元，限量發售20枚。圖／卡地亞提供
全球首賣限量上市Santos de Cartier鏤空綠玉石黑色ADLC精鋼自動腕表大型款，約92萬5,000元，限量發售20枚。圖／卡地亞提供

台北101 品牌 腕表

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