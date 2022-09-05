7-ELEVEN複合選品店「OPEN!MART」落腳汐止 600款蔬果、冷凍、調味品打造在地特色市集

看準學生族、上班族「輕自煮」與「快料理」2大需求，7-ELEVEN宣布推出全新型態複合選品店「OPEN!MART」，首間店落腳新北市汐止區「湖鑫門市」，整合產地蔬果、優選冷凍、全球調味3大類商品、共超過600個品項；更首次攜手「神農生活MAJI TREATS」引進在地品牌好物，打造最貼近消費者的24小時在地選品市集。

首間「OPEN!MART」引進超過10種複合類別，其中首創「果汁BAR」與聖德科斯合作，將店內人氣現打飲品綠拿鐵、優格飲引進超商，並同步販售超商獨家開發的果汁、果昔等新鮮現打飲品，另外還有Semeur聖娜、現烤哈燒、Mister Donut、COLD STONE、酒BAR、天素地蔬、時尚專區、寵物專區、博客來專區等，帶給鄰近居民更豐富多元的消費體驗。7-ELEVEN表示，目標2023年底前陸續於10間門市進行測試導入。

看準消費者對生鮮蔬果、冷凍食材的需求，「OPEN!MART」共有近百種蔬果，選品多為有機耕作，或具產銷履歷的農產品，另外，也導入多達9門冷凍冰箱、2台大型臥式冰箱，以「品牌肉品/水產」、「個人化餐點」、「療癒甜點/烘焙」、「即食料理」、「素蔬食」5大類型商品一應俱全，從前菜小點、主餐到甜點，就連素食者也能買好買滿。另外還擴大引進在地優質高端肉品舒康雞、究好豬、紅羽雞、安永鮮物等，並與美福、王品集團合作推出獨家肉品，整體冷凍品項較一般門市多出2成，滿足消費者即時性烹調需求。

針對單身族群、沒空料理的民眾，「OPEN!MART」冷凍即食料理的比例佔專區超過5成，「個人化餐點」由「御料小館」系列領軍，同時導入冷凍便當、義大利麵、單片Pizza等，簡單覆熱就可食用，方便隨時加菜。還有昂舒巴黎、日本夢甜屋、裕毛屋、岩島成等知名品牌的「療癒甜點/烘焙」，當早餐或午茶點心都超滿足。另外，「OPEN!MART」還設有全新「食材調味品專區」引進超過80款異國限定商品，從東南亞調味醬料、加熱即食的義式濃湯、泰式甜辣醬、義大利麵條、韓國雪濃湯、日式炸雞粉、鬆餅粉均有販售，一秒神還原異國道地風味。

「OPEN!MART」更首次與「神農生活MAJI TREATS」品牌設立專區，特別引進在地米麵主食、大人味零嘴、本土嚴選茶包、老饕職人醬料、生活器物道具等5大類，共超過65款以往超商不易見到、農業新風格的在地商品，像是中興果菜行冬菜、自祥商號蒸肉粉、豆鼓等量販賣場少見食材，另外還有多款果醬、辣醬和茶包也均是嚴選在地名物，就連傳統茄芷袋、麵粉袋製成的購物包等文青小物皆有販售。

即日起至9月13日指定生鮮肉品任選2件9.2折，即日起至10月4日指定生鮮蔬果、水果任選2件8.8折、3件7.5折，10月25日前於foodomo結帳輸入「湖鑫買生鮮」滿400元還可折100元優惠。