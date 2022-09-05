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吃烤肉送啤酒！啤酒肚釀製攜手料韓男 期限限定送好康
啤酒界新星潮牌「啤酒肚釀製」，今年中秋聯手人氣韓式烤肉店「料韓男」，推出吃烤肉兌換時尚啤酒、啤酒肚大賽活動，於9月5日至9月11日推出「歐吧歐逆也愛啤酒肚」社群活動，凡點購「我們都是肉食主義」套餐，分享至社群動態，即可獲得啤酒肚釀製限量原創罐台灣拉格乙罐。
「啤酒肚釀製」與「料韓男」，都是台灣在地新創品牌。「啤酒肚釀製」用心鑄造自己的酒廠，使用德國GEA頂級釀酒設備及最天然的原料，不以花俏的口味銷售，致力讓客人喝到最經典的啤酒風味。「料韓男」還原韓國烤肉店的規模、維持傳統吃法，不以花俏的起司、醬料、醬來蓋過五花肉的原味，並致力透過服務讓顧客用餐時能開心的與親朋好友乾一杯。
「料韓男」2店（明曜店）於9月9日至9月10日，加碼舉辦「超Chill啤酒肚大賽」，現場民眾可自由挑戰，最快喝完一杯啤酒獲者勝，第一名可獲得「啤酒肚釀製」經典啤酒杯以及「料韓男」期間限定人氣餐點。活動網址https://reurl.cc/xQaaW4
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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