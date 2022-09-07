企業集資送暖 邀約學子觀賞《地球脈動II》影像音樂會

圖／聯合數位文創提供

秉持「企業集資共榮傳愛，永續倡議共創未來」的核心理念，聯合數位文創與TOYOTA、中國建設銀行、臺灣中小企業銀行及陸府生活美學教育基金會共同集資，委由BiG行動夢想家基金會邀約40名青年學子，於9月10日中秋節當天前往台北流行音樂中心觀賞《地球脈動II》影像音樂會，期盼能鼓勵學子接觸環境保育理念、培養生態永續種子。

《地球脈動II》為BBC Earth團隊橫跨62國拍攝之生態紀錄片，帶領觀眾一同穿越島嶼、高山、雨林、沙漠、草原以及城市等最指標性的地貌，以及動物與生態的多樣面貌。此次公益活動希冀藉由BBC拍攝的生態影像，讓學生重新認識我們的星球，省思生態環境的鉅變，在青年心中播下生態永續種子，進而鼓勵他們於日常生活實踐永續行動。

聯合數位文創表示，生態永續為社會發展的重要核心，此次公益活動特別感謝TOYOTA、中國建設銀行、臺灣中小企業銀行以及陸府生活美學教育基金會的鼎力相助參與，以綠色共榮的理念邀請青年觀賞演出，實踐永續發展的企業社會責任。

《地球脈動II》影像音樂會由聯合數位文創與台達電子文教基金會共同推出，運用台達領先全球的8K投影設備，搭配電影配樂大師 Hans Zimmer、Jacob Shea以及Jasha Klebe譜曲的磅礡配樂，並由台北愛樂管絃樂團現場演出，呈現生態永續的視覺、聽覺雙重饗宴。