超萌「大耳狗、布丁狗甜甜圈」可愛登場！限時買6送3

粉絲注意了！Mister Donut首度攜手三麗鷗「大耳狗」與「布丁狗」，自9月6日起推出模樣可愛的「大耳狗甜甜圈」與「布丁狗甜甜圈」，還有一系列週邊商品同步登場，讓超萌造型融化粉絲們的心。另外「多漾起司季」也同步開跑，呈現多款起司點心，甜鹹一次滿足。購買指定商品，還可享買6送3的限時折扣優惠。

本次Mister Donut與三麗鷗的聯名組合，特別以酵母甜甜圈還原大耳狗與布丁狗的造型。其中「大耳狗甜甜圈」使用白色濃厚起司風味可可醬，搭配肉桂蘋果卡士達內餡，再以可可片點綴出五官，可愛度爆表，每顆75元。「布丁狗甜甜圈」則是以布丁狗最喜愛的布丁作為口味延伸，以焦糖布丁風味可可醬搭配布丁卡士達內餡，還以可可片還原貝雷帽細節，每顆75元。同時店內的「歡樂派對」包裝也限時換上大耳狗與布丁狗的造型，另外還有「布丁狗與大耳狗小提袋」、「布丁狗與大耳狗不鏽鋼杯」、「布丁狗與大耳狗陶瓷盤」等3款週邊登場，加購價各為179、349、229元。