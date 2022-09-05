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超萌「大耳狗、布丁狗甜甜圈」可愛登場！限時買6送3
粉絲注意了！Mister Donut首度攜手三麗鷗「大耳狗」與「布丁狗」，自9月6日起推出模樣可愛的「大耳狗甜甜圈」與「布丁狗甜甜圈」，還有一系列週邊商品同步登場，讓超萌造型融化粉絲們的心。另外「多漾起司季」也同步開跑，呈現多款起司點心，甜鹹一次滿足。購買指定商品，還可享買6送3的限時折扣優惠。
本次Mister Donut與三麗鷗的聯名組合，特別以酵母甜甜圈還原大耳狗與布丁狗的造型。其中「大耳狗甜甜圈」使用白色濃厚起司風味可可醬，搭配肉桂蘋果卡士達內餡，再以可可片點綴出五官，可愛度爆表，每顆75元。「布丁狗甜甜圈」則是以布丁狗最喜愛的布丁作為口味延伸，以焦糖布丁風味可可醬搭配布丁卡士達內餡，還以可可片還原貝雷帽細節，每顆75元。同時店內的「歡樂派對」包裝也限時換上大耳狗與布丁狗的造型，另外還有「布丁狗與大耳狗小提袋」、「布丁狗與大耳狗不鏽鋼杯」、「布丁狗與大耳狗陶瓷盤」等3款週邊登場，加購價各為179、349、229元。
隨著秋天到來，Mister Donut也打造「多漾起司季」，推出5款起司風味甜甜圈與點心，包括有「帕馬森起司波堤」、「黃金起司波堤」、「藍莓起司波堤」、「炙燒起司歐菲香」、「北海道起司肉桂卷」，每顆售價45～55元。另外還有首度登場的「焦糖布丁波堤」，讓經典波堤搭配焦糖布丁風味可可沾醬，帶來甜蜜微苦的風味。為慶祝新品上市，9月6日至9月11日期間，提供「指定商品買6送3」的優惠，還有指定飲品「第2件5折」等方案。
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