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超萌「大耳狗、布丁狗甜甜圈」可愛登場！限時買6送3

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Mister Donut新推出大耳狗甜甜圈、布丁狗甜甜圈，還有5款起司風味甜甜圈。圖／Mister Donut提供
Mister Donut新推出大耳狗甜甜圈、布丁狗甜甜圈，還有5款起司風味甜甜圈。圖／Mister Donut提供

粉絲注意了！Mister Donut首度攜手三麗鷗「大耳狗」與「布丁狗」，自9月6日起推出模樣可愛的「大耳狗甜甜圈」與「布丁狗甜甜圈」，還有一系列週邊商品同步登場，讓超萌造型融化粉絲們的心。另外「多漾起司季」也同步開跑，呈現多款起司點心，甜鹹一次滿足。購買指定商品，還可享買6送3的限時折扣優惠。

本次Mister Donut與三麗鷗的聯名組合，特別以酵母甜甜圈還原大耳狗與布丁狗的造型。其中「大耳狗甜甜圈」使用白色濃厚起司風味可可醬，搭配肉桂蘋果卡士達內餡，再以可可片點綴出五官，可愛度爆表，每顆75元。「布丁狗甜甜圈」則是以布丁狗最喜愛的布丁作為口味延伸，以焦糖布丁風味可可醬搭配布丁卡士達內餡，還以可可片還原貝雷帽細節，每顆75元。同時店內的「歡樂派對」包裝也限時換上大耳狗與布丁狗的造型，另外還有「布丁狗與大耳狗小提袋」、「布丁狗與大耳狗不鏽鋼杯」、「布丁狗與大耳狗陶瓷盤」等3款週邊登場，加購價各為179、349、229元。

隨著秋天到來，Mister Donut也打造「多漾起司季」，推出5款起司風味甜甜圈與點心，包括有「帕馬森起司波堤」、「黃金起司波堤」、「藍莓起司波堤」、「炙燒起司歐菲香」、「北海道起司肉桂卷」，每顆售價45～55元。另外還有首度登場的「焦糖布丁波堤」，讓經典波堤搭配焦糖布丁風味可可沾醬，帶來甜蜜微苦的風味。為慶祝新品上市，9月6日至9月11日期間，提供「指定商品買6送3」的優惠，還有指定飲品「第2件5折」等方案。

藍莓起司波堤，每顆50元。圖／Mister Donut提供
藍莓起司波堤，每顆50元。圖／Mister Donut提供
大耳狗甜甜圈，每顆75元。圖／Mister Donut提供
大耳狗甜甜圈，每顆75元。圖／Mister Donut提供
Mister Donut 布丁狗與大耳狗陶瓷盤，加購價299元。圖／Mister Donut提供
Mister Donut 布丁狗與大耳狗陶瓷盤，加購價299元。圖／Mister Donut提供
歡樂派對紙盒也換上聯名包裝，兩盒100元。圖／Mister Donut提供
歡樂派對紙盒也換上聯名包裝，兩盒100元。圖／Mister Donut提供
布丁狗甜甜圈，每顆75元。圖／Mister Donut提供
布丁狗甜甜圈，每顆75元。圖／Mister Donut提供
北海道起司肉桂卷，每顆55元。圖／Mister Donut提供
北海道起司肉桂卷，每顆55元。圖／Mister Donut提供
Mister Donut 布丁狗與大耳狗小提袋，加購價179元。圖／Mister Donut提供
Mister Donut 布丁狗與大耳狗小提袋，加購價179元。圖／Mister Donut提供
Mister Donut 布丁狗與大耳狗不鏽鋼杯，加購價349元。圖／Mister Donut提供
Mister Donut 布丁狗與大耳狗不鏽鋼杯，加購價349元。圖／Mister Donut提供

布丁狗 甜點

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