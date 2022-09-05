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RADO庫克船長首推計時碼表 青銅、精鋼雙「主菜」

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
表款皆附2條表帶，任風格切換、自由造型。圖 / RADO提供
表款皆附2條表帶，任風格切換、自由造型。圖 / RADO提供

好設計總是歷久彌新，並透過時間的點滴積累、進化，帶來更多的賞玩樂趣。瑞士鐘表品牌雷達表（RADO）的Captain Cook庫克船長自推出後始終是品牌的主力明星系列，今年「老船長」強勢升級帶來計時碼表功能，並運用兩種青銅、精鋼兩種材質與表帶快拆系統，宛如一次風格餐桌上的「雙主菜」，同樣「美味」誘人。

看似簡單的計時碼表，其實堪稱機械表款中的「複雜功能」。由於必須牽涉到機芯動力的儲存與分配，計時碼表機制在運作時，更因為啟動、暫停、歸零的各種需求，高度考驗著表款零件的互相連結與穩定度。

Captain Cook庫克船長系列源自1962年RADO的一只骨董設計，並在近年為RADO在品牌資料庫中發現、重新復刻上市。細長的分鐘指針與寬版、加粗的小時時針，首先在形體上有著顯易差異化，面盤上並有著Captain Cook的草寫與300m/1000ft字樣，「證明」這位老船長的時代感，以及防水300米的深厚性能。

過往曾推出各種材質、顏色甚至包含鏤空、世界時區等功能的Captain Cook，今年強勢「升級」，帶來了計時碼表的功能，並有青銅與精鋼兩種材質。值得留意的是：表款使用了新型Caliber R801自動上鍊機芯，因為其尺寸較為纖薄，也讓表款擁有更好的配戴舒適性。43毫米的尺寸將以藍或黑色表圈上鑲嵌拋光高科技陶瓷，並搭配銀色漸層藍色、銀色漸層黑色與藍色太陽紋色三種不同面盤成色。

好消息是：表款都具備表帶快拆系統，以及隨附兩條表帶，風格自由造型，青銅款訂價為13萬6,100元，精鋼款則為11萬4,400元。

RADO的人氣表款庫克船長今年強勢升級，帶來計時碼表的功能選擇。圖 / RADO提供
RADO的人氣表款庫克船長今年強勢升級，帶來計時碼表的功能選擇。圖 / RADO提供
會隨時間變化的青銅，是近年的熱門表款材質，也展現出庫克船長系列隨時間添增的熟男品味。圖 / RADO提供
會隨時間變化的青銅，是近年的熱門表款材質，也展現出庫克船長系列隨時間添增的熟男品味。圖 / RADO提供
表款裝載於特製表盒中，展現更為精緻、收藏的玩味。圖 / RADO提供
表款裝載於特製表盒中，展現更為精緻、收藏的玩味。圖 / RADO提供
Captain Cook庫克船長計時腕表精鋼款，11萬4,400元。圖 / RADO提供
Captain Cook庫克船長計時腕表精鋼款，11萬4,400元。圖 / RADO提供

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