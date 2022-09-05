聽新聞
test
0:00 / 0:00
RADO庫克船長首推計時碼表 青銅、精鋼雙「主菜」
好設計總是歷久彌新，並透過時間的點滴積累、進化，帶來更多的賞玩樂趣。瑞士鐘表品牌雷達表（RADO）的Captain Cook庫克船長自推出後始終是品牌的主力明星系列，今年「老船長」強勢升級帶來計時碼表功能，並運用兩種青銅、精鋼兩種材質與表帶快拆系統，宛如一次風格餐桌上的「雙主菜」，同樣「美味」誘人。
看似簡單的計時碼表，其實堪稱機械表款中的「複雜功能」。由於必須牽涉到機芯動力的儲存與分配，計時碼表機制在運作時，更因為啟動、暫停、歸零的各種需求，高度考驗著表款零件的互相連結與穩定度。
Captain Cook庫克船長系列源自1962年RADO的一只骨董設計，並在近年為RADO在品牌資料庫中發現、重新復刻上市。細長的分鐘指針與寬版、加粗的小時時針，首先在形體上有著顯易差異化，面盤上並有著Captain Cook的草寫與300m/1000ft字樣，「證明」這位老船長的時代感，以及防水300米的深厚性能。
過往曾推出各種材質、顏色甚至包含鏤空、世界時區等功能的Captain Cook，今年強勢「升級」，帶來了計時碼表的功能，並有青銅與精鋼兩種材質。值得留意的是：表款使用了新型Caliber R801自動上鍊機芯，因為其尺寸較為纖薄，也讓表款擁有更好的配戴舒適性。43毫米的尺寸將以藍或黑色表圈上鑲嵌拋光高科技陶瓷，並搭配銀色漸層藍色、銀色漸層黑色與藍色太陽紋色三種不同面盤成色。
好消息是：表款都具備表帶快拆系統，以及隨附兩條表帶，風格自由造型，青銅款訂價為13萬6,100元，精鋼款則為11萬4,400元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言