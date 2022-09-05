慕赫攜手米其林頒發服務大獎 摘星晚宴演繹星級好滋味

《臺北、臺中、臺南&高雄米其林指南2022》得獎名單公布，慕赫（Mortlach）單一麥芽威士忌今年再度受邀作為官方合作威士忌品牌，頒發「米其林指南服務大獎」；並於萬眾矚目的摘星晚宴中，與米其林二星餐廳logy主廚田原諒悟合作，以慕赫16年單一麥芽威士忌演繹出一道精彩的摘星料理。

「米其林指南服務大獎」旨在鼓勵餐飲工作中展現卓越服務與技巧的個人，肯定外場人員專業的服務與表現。典禮上由台灣帝亞吉歐行銷總監呂杰隆，頒予台中鹽之華法式餐廳經理余佩凌。

余佩凌表示：「很感謝米其林給我這個機會，我也將這個獎獻給每一位辛苦、專業並且堅持的餐飲服務人員。」而台灣帝亞吉歐行銷總監呂杰隆也表示：「慕赫對於酒液非凡風味的不妥協，就如同許多米其林餐廳對品質與顧客滿意的重視，唯有精益求精，才能得到世界饕客的肯定。」藉此表揚余佩凌對於頂級服務品質的追求，恰如慕赫對於卓越酒液的堅持。

此外，慕赫也在一位難求的摘星晚宴中，與米其林二星餐廳logy的日籍主廚田原諒悟合作，推出以慕赫16年單一麥芽威士忌為靈感的佳餚。

田原諒悟主廚以他一貫的嚴謹匠人精神呈現獨道手藝，在細品慕赫16年單一麥芽威士忌後，將酒體的口感風味融合食材，昇華餐盤上的精彩料理。運用肉質極細、鮮甜又富含膠質彈性的紅條石斑，佐上米餅增添口感，在米餅飽滿的表面上揮灑細緻的花椒、肉桂、八角、丁香和茴香粉末；也運用精心製作的雞肉慕斯，搭配珍稀昂貴的羊肚菌來增添鮮甜滋味。而慕赫16年單一麥芽威士忌則為料理注入靈魂，以酒體香甜醇厚的風味，搭配澄清番茄與磨菇，成就這道層次豐富的星級創作。