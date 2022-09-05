憑學生證到西堤牛排內用兩客套餐 英式炸魚免費吃
各級學校剛開學，馬上碰到中秋連假，不想戶外流汗烤肉的朋友，即日起至9月30日，王品集團旗下「西堤牛排」、「藝奇日本料理」推出加菜優惠。
消費者憑學生證到「西堤牛排」店內消費兩客套餐，即招待原價262元英式炸魚乙份。「藝奇日本料理」則祭出到店消費兩客套餐，憑官網或粉絲團「香約藝奇、魚你相見」畫面，即招待原價380元帶卵香魚乙份。王品瘋美食會員9月12日至10月31日憑券至「藝奇日本料理」消費2客極上或名物套餐，釜飯免費升級為「岩板燒和牛握壽司4貫」。（詳細活動規範、依品牌公告為主）
此外，暑假期間因「角落小夥伴後背包親子組」，讓「品田牧場」在親子圈討論度爆紅；「角落小夥伴後背包親子組」149元加價購活動，推出不到半個月，銷售已破千組。由於活動在9月30日即將截止，為回饋消費者，「品田牧場」好評加碼消費任一套餐，不限內用、外帶皆可加購。另台北光復南店與高雄澄清店，也推出來店外帶自取88折優惠，陪消費者一起抗通膨、開心過節。
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