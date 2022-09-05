憑學生證到西堤牛排內用兩客套餐 英式炸魚免費吃

各級學校剛開學，馬上碰到中秋連假，不想戶外流汗烤肉的朋友，即日起至9月30日，王品集團旗下「西堤牛排」、「藝奇日本料理」推出加菜優惠。

消費者憑學生證到「西堤牛排」店內消費兩客套餐，即招待原價262元英式炸魚乙份。「藝奇日本料理」則祭出到店消費兩客套餐，憑官網或粉絲團「香約藝奇、魚你相見」畫面，即招待原價380元帶卵香魚乙份。王品瘋美食會員9月12日至10月31日憑券至「藝奇日本料理」消費2客極上或名物套餐，釜飯免費升級為「岩板燒和牛握壽司4貫」。（詳細活動規範、依品牌公告為主）