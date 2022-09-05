後疫時代 Boucheron Ailleurs頂級珠寶巧繪奇想見聞錄

越是想望遠方的時刻，越能激發想像力與創意。法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）今年七月巴黎發表Carte Blanche, Ailleurs頂級珠寶系列後，今日全數26件作品已抵達台灣，並於松菸文創園區舉辦預約制高級珠寶展，是全球在巴黎發表後的第二站，也是高級珠寶少數全到齊、無隔間的完整展出。

本系列源起於品牌創意總監Claire Choisne在疫情時刻對於旅行的想望，因此打造了五個精神性的「他方之境（Ailleurs）」，涵蓋「沙之女」（Sand Woman）、「葉之女」（Leaf of Woman）、地球之女」（Earth Woman）、「鵝卵石」（Pebble Woman）與「火山之男」（volcano）五個奇想主題；同時Claire Choisne本次再度大膽運用藤木、碳木、蝴蝶、水晶、貝殼、鵝卵石等異材質與電泳塗裝、數位噴繪、碳化焙燒等各種工藝技術，大膽再定義「珍貴」的本質，也展現了豐沛的驚人創意。

其中最大亮點是一件Rotin Diamant（Diamond Rattan）項鍊，將帶有東方聯想的藤編與閃耀鑽石結合，彈扣式的開闔設計便利配戴，同時也符合亞洲人的脖圍尺寸；Toucan巨嘴鳥手鐲則捕捉了熱帶叢林中大嘴鳥的神韻，並使用品牌之前曾運用過的水晶內鑲技術，而同系列另一款Feuillage Diamnt鑽石枝葉手環則大玩視覺戲法：鋁合金被先電鍍上色、並在表現施工擬現了葉片紋理，並重新與鑽石編織、拼接，讓金屬的鋁假視覺賦予了有機印象。

Pebble Woman系列則共有八款單品，其中碩大、頗具量體的Galet Diamant鑽石鵝卵石項鍊擁有驚人視覺，但配戴舒適，原來鵝卵石的內側都被挖空，但保留了從沙灘上傳遞來了海風、鹽水與質樸的意念；此外Oursin Diamant（Diamond Urchin）海膽項鍊更有多達6種配戴方式，把原本日式料理中的美味，唯美具現。

全系列最高單價則是Volcano Man系列的Coquillage（Shell）貝殼項鍊，項鍊本身表面透過數位描繪技術，在珍珠母貝表面重現了宛如通過X光機時、螺貝的剪影，鑽石的銳利與母貝的柔美，擦撞出軟硬意念的交融，而另一款Bois Brûlé Diamant（Diamond Burned Wood）項鍊更用上日本傳統工藝「燒杉板」碳化焙燒（Chou Sugi Ban），此技藝常用於日本京木造房屋，將杉木燒烤因此帶來防腐、防潮等功能，而「碳燒」更與原本為「碳基」的鑽石，創造了靜謐與閃耀、沈默與外顯、光芒與漆黑的多重對比。