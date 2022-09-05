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酪梨控注意！ 大苑子「許慶良酪梨鮮奶」回來了

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
大苑子許慶良酪梨鮮奶9月5日回歸，中杯全台均價70元。圖／大苑子提供。
大苑子許慶良酪梨鮮奶9月5日回歸，中杯全台均價70元。圖／大苑子提供。

國內的酪梨控，每年就等這一回！除了鮮果飲，大苑子每到秋冬都會推出季節限定的鮮乳系飲品，滿足大家在天冷想要喝杯濃郁飲品的渴望。秋冬鮮奶飲品便由9月5日搶先上市的「許慶良酪梨鮮奶」打頭陣，中杯全台均價70元。「許慶良酪梨布丁鮮奶」，中杯全台均價80元。

「許慶良酪梨鮮奶」使用有「森林的奶油」之稱的酪梨，搭配上特A級的「許慶良鮮乳」，兩樣頂級食材的完美融和，展現出濃郁滑順的迷人滋味，絕對讓酪梨控一喝就上癮。

喜歡更多層次的朋友，還可以選擇加入布丁，成為「許慶良酪梨布丁鮮奶」。把各種好吃好喝的元素集結在一起，簡直是杯甜點級的飲品，一杯就能滿足甜點控的所有需求。

大苑子許慶良酪梨布丁鮮奶，中杯全台均價80元。圖／大苑子提供。
大苑子許慶良酪梨布丁鮮奶，中杯全台均價80元。圖／大苑子提供。

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