酪梨控注意！ 大苑子「許慶良酪梨鮮奶」回來了

國內的酪梨控，每年就等這一回！除了鮮果飲，大苑子每到秋冬都會推出季節限定的鮮乳系飲品，滿足大家在天冷想要喝杯濃郁飲品的渴望。秋冬鮮奶飲品便由9月5日搶先上市的「許慶良酪梨鮮奶」打頭陣，中杯全台均價70元。「許慶良酪梨布丁鮮奶」，中杯全台均價80元。

「許慶良酪梨鮮奶」使用有「森林的奶油」之稱的酪梨，搭配上特A級的「許慶良鮮乳」，兩樣頂級食材的完美融和，展現出濃郁滑順的迷人滋味，絕對讓酪梨控一喝就上癮。