聽新聞
test
0:00 / 0:00
酪梨控注意！ 大苑子「許慶良酪梨鮮奶」回來了
國內的酪梨控，每年就等這一回！除了鮮果飲，大苑子每到秋冬都會推出季節限定的鮮乳系飲品，滿足大家在天冷想要喝杯濃郁飲品的渴望。秋冬鮮奶飲品便由9月5日搶先上市的「許慶良酪梨鮮奶」打頭陣，中杯全台均價70元。「許慶良酪梨布丁鮮奶」，中杯全台均價80元。
「許慶良酪梨鮮奶」使用有「森林的奶油」之稱的酪梨，搭配上特A級的「許慶良鮮乳」，兩樣頂級食材的完美融和，展現出濃郁滑順的迷人滋味，絕對讓酪梨控一喝就上癮。
喜歡更多層次的朋友，還可以選擇加入布丁，成為「許慶良酪梨布丁鮮奶」。把各種好吃好喝的元素集結在一起，簡直是杯甜點級的飲品，一杯就能滿足甜點控的所有需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言