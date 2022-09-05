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耳環混搭的終極靈感範例！香奈兒最新風格語彙
如何配戴你的香奈兒（CHANEL）高級珠寶耳環？香奈兒發布2022年度風格語彙（VOCABULARY OF STYLE）最新篇章，以無所畏懼的強烈風格、層疊配戴的混搭精神、自由轉換的無限創意……多種配戴方式探索搭配的無限可能與趣味。系列形象視覺的發表同時也曝光最新高級珠寶耳環，包括Extrait de Camélia、Eternal N°5、Comète 1932、Lune、以及Coco Crush系列，體現最富搭配性的法式魅力。
風格語彙有其規則可循。追求完美平衡、兩側配戴同副耳環的「對稱」手法有其零死角的魅力；將一副耳環隨興點綴於單邊耳際，以「重複」手法創造的不對稱美感，有時甚至能巧妙利用耳環設計上的多重面貌，讓美跳脫框架。勇敢地單獨配戴一副耳環中的單只，則能大膽創造「強烈」風格。選擇同系列中不同設計的耳環混搭，展現「和諧」層次感。最後，混搭配戴多副耳環，打破成雙成對的原則，以疊搭技巧和巧妙空間配置，創造出個人專屬的份量感和完美平衡，則是「層疊配戴」的最終目標。.
同時亮相的還有最新單邊耳扣的設計。過去為兩只成對販售的Coco Crush耳扣，首次推出單只形式，且推出各式K金材質及鑽石鑲嵌可供選擇。以品牌幸運符號碼5為主要創作元素的Eternal N°5，全新單邊耳環提供18K Beige米色金和白K金兩種鑲鑽款式。以《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶系列經典元素流星和月亮為主角的Comète 1932 耳扣和Lune單邊耳環，則以白K金和鑽石捕捉宇宙星月的魅力。受到山茶花圖騰啟發的18K粉紅金鑲鑽Extrait de Camélia單邊耳環更採用可轉換設計，取下耳墜搭扣後，可以單鑽山茶花形式配戴，為配戴風格創造更超乎想像的可能。
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