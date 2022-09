最想傳給朋友的中秋短片 梵克雅寶可愛小兔向月亮致敬

擅長以藝術視角訴說大自然之美的法國珠寶品牌梵克雅寶(Van Cleef & Arpels),為即將到來的2022年中秋佳節,攜手法國插畫家Charlotte Gastaut,以品牌鍾愛的大自然花園為靈感,特別打造了一段結合鑽石珠寶與迷人月兔的動畫短片:Snowflake系列耳環、Flowerlace吊墜及戒指於月色下閃耀、搖曳生姿,象徵幸運的月兔跳躍,見證一場甜美的團圓。

無垠蒼穹和閃爍星辰日月向來是梵克雅寶創作的重要靈感泉源。早在1906年,如鈎新月的意象就已經加入梵克雅寶的創作之中;1934年問世的Minaudière百寶匣和1962年發表的鑽石胸針上,一輪新月再度遍灑清輝。1969年,人類初登月球,啟發珠寶工匠的無窮想像,以縐紋金質珠寶風潮捕捉月球特殊的起伏地質和隕石坑的地貌,遊走具象與奇想之間。