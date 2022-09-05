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最想傳給朋友的中秋短片 梵克雅寶可愛小兔向月亮致敬

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Flowerlace戒指，白K金與鑽石，約98萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Flowerlace戒指，白K金與鑽石，約98萬5,000元。圖／梵克雅寶提供

擅長以藝術視角訴說大自然之美的法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），為即將到來的2022年中秋佳節，攜手法國插畫家Charlotte Gastaut，以品牌鍾愛的大自然花園為靈感，特別打造了一段結合鑽石珠寶與迷人月兔的動畫短片：Snowflake系列耳環、Flowerlace吊墜及戒指於月色下閃耀、搖曳生姿，象徵幸運的月兔跳躍，見證一場甜美的團圓。

無垠蒼穹和閃爍星辰日月向來是梵克雅寶創作的重要靈感泉源。早在1906年，如鈎新月的意象就已經加入梵克雅寶的創作之中；1934年問世的Minaudière百寶匣和1962年發表的鑽石胸針上，一輪新月再度遍灑清輝。1969年，人類初登月球，啟發珠寶工匠的無窮想像，以縐紋金質珠寶風潮捕捉月球特殊的起伏地質和隕石坑的地貌，遊走具象與奇想之間。

月亮持續點亮梵克雅寶當代最富盛名的複雜詩意腕表系列。具象的月亮閃爍於Lady Arpels Day and Night複雜腕表上、 Lady Arpels Planétarium詩意複雜功能表則是把整座太陽系都微縮於砂金玻璃表盤上，月球與地球等各大行星以不同寶石妝點；今年初日內瓦鐘表與奇蹟表展（Watches and Wonders Geneva）發表的Planétarium天象儀自動機械裝置，則是向穹宇致敬的史詩，搭載由世家和CompliTime團隊合作的複雜機械驅動模組，驚喜結合瑞士音樂家Michel Tirabosco編製的芭蕾舞曲，以醉人的樂音與精湛的工藝，向明月致敬。

Lady Arpels Day and Night腕表，白K金、珍珠母貝、砂金石、藍寶石、鑽石，約312萬元。圖／梵克雅寶提供
Lady Arpels Day and Night腕表，白K金、珍珠母貝、砂金石、藍寶石、鑽石，約312萬元。圖／梵克雅寶提供
Heritage典藏系列Rabbit胸針，創作於西元1969年。圖／梵克雅寶提供
Heritage典藏系列Rabbit胸針，創作於西元1969年。圖／梵克雅寶提供
Snowflake吊墜小型款，鉑金與鑽石，138萬元。圖／梵克雅寶提供
Snowflake吊墜小型款，鉑金與鑽石，138萬元。圖／梵克雅寶提供
Heritage典藏系列Pendentif Lune吊墜，創作於西元1969年。圖／梵克雅寶提供
Heritage典藏系列Pendentif Lune吊墜，創作於西元1969年。圖／梵克雅寶提供
Van Cleef & Arpels_Planétarium automaton自動機械裝置。圖／梵克雅寶提供
Van Cleef & Arpels_Planétarium automaton自動機械裝置。圖／梵克雅寶提供
Snowflake耳環小型款，鉑金與鑽石，276萬元。圖／梵克雅寶提供
Snowflake耳環小型款，鉑金與鑽石，276萬元。圖／梵克雅寶提供
Flowerlace耳環，白K金與鑽石，約102萬元。圖／梵克雅寶提供
Flowerlace耳環，白K金與鑽石，約102萬元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Animals Rabbit胸針，玫瑰金鑲嵌珍珠母貝、縞瑪瑙、黑曜石，約18萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Animals Rabbit胸針，玫瑰金鑲嵌珍珠母貝、縞瑪瑙、黑曜石，約18萬5,000元。圖／梵克雅寶提供

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