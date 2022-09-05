Bottega Veneta釋出2022秋冬廣告 閃耀、自由、笑開懷
傳統的秋冬總給人沉悶、厚重、受到溫度限制的印象。Bottega Veneta釋出2022秋冬廣告形象，創意總監Matthieu Blazy在41張平面或動態影像中，以刺繡亮片、模特兒真誠的笑容、品牌經典的編織工藝，帶來閃耀、自由且優雅的2022秋冬風格提案。
「Bottega Veneta在根本上是務實的，因為它源於一家專職生產皮革包款的公司，它象徵不斷邁向遠方前行；本質上，它是一個正在運行的極致工藝。它超越了風格成為永恆。這是它安靜無聲的力量的一部分。」品牌創意總監Matthieu Blazy如是說。於是我們看到了2022秋冬廣告形象從米蘭時裝秀San Fedele的後台原點出發，途經比利時的Horst Arts & Music Festival，最後抵達義大利南方的海岸。這或解釋了部份影像藉由音樂展現了肢體與靈魂的律動。
翻領的粗織毛料與亮面光澤的皮長褲，保暖且交融出優雅也不拘小節的印象；高腰的亮片刺繡洋裝搭配上長靴，帶著1970年代迪斯可（Disco）文化的聯想，同時讓人即便在黑暗中也要展現自帶的光芒氣場；自由、行動力和真實的情感流露成為本季的隱藏主題，像是白色棉質背心、牛仔褲與單肩的包款展現了行動力，而拼接在連身長裙第二層的流蘇下擺，更在行走間搖曳生姿、展現自由。模特兒不再是冰冷的時裝展演行動人台，模特兒如Dara Gueye、Emma Balfour的多個真摯的笑容，似乎要從平面的視覺中將溫暖傳遞到畫面之外。
過膝的長靴是本季亮點單品之一，展現了Bottega Veneta經典的編織工藝，同時品牌經典的鎖結從包款上「出走」並綿延到長靴的表面；而雖然秋冬的顏色總偏向沉穩、溫暖，但多樣化的金屬配件如項鍊、手環、酒紅色厚底高跟鞋上的超大扣環、或包款上的金色魚形提把，在細節處帶出輕快，讓人忍不住穿戴上包款長靴或配件，即刻出發。
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