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「泛藍」青年站出來！ 瞄準新鮮人平價時計新推薦
每到一年的9月時分，新鮮人投入職場，開始了新一輪的人生階段。而新的歷練自然也要有新的時間節奏，一只荷包友善、帶有藍色面盤的時計，則將幫助新鮮人仔細審視時間，重新掌握生命的節奏與輪廓。
美度（MIDO）的Multifort Powerwind Chronometer表款，帶有鮮明的1950年代復古風格，以及沉穩的「午夜藍」色面盤，帶給人沉穩的第一印象。弧形的藍寶石水晶耐刮，帶給新鮮人不被磨練擊垮的勇氣，而經過瑞士天文認證的自動上鍊機芯並具備五方位調校與38小時動力儲存，全球限量1954只，訂價39,300元。
而假使常面對戶外、工程環境，Hamilton的卡其海軍系列Scuba腕錶Syroco特別版腕表則是與風力高速艇公司Syroco合作，後者透過風力驅動、喊出無碳海上交通工具的理想口號，並以航速150公里時速為目標。而兩造的聯名表款則使用具有80小時動力儲存的H-10自動上鍊機芯，表款並具備100米防水性能。40毫米的尺寸搭配了15分鐘的倒數計時外圈，同時分鐘刻度也加上鮮明的橘色，和白色時標、藍色面盤帶出鮮明對比，訂價25,200元。
預算再多一些？萬寶龍的明星傳承系列日期顯示自動腕表限量版，將日夜交替之際、在冰川湧現的黃昏奇景「「暮藍」（l'heure bleue），重現於39毫米的面盤上，同時紀念1786年人類首次登上白朗峰顛，訂價67,500元、限量1786只。即便世界再如何混亂，別隨波逐流，跟萬寶龍一起變成自己的明星吧！
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