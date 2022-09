GarageBand全新「混音課程」讓你iPad在手秒化身專業DJ

不管是天氣不好懶得出門走跳,還是因為運氣不好得在家關7天隔離,一個人在家的時光,有時反而是激發創作力的好時機。「GarageBand」這款可免費在iPhone、iPad,以及Mac上使用的數位音樂創作軟體,為許多初階使用者提供簡單操作、學習的管道,而近期,蘋果更宣布在iOS版和iPadOS版GarageBand中新增Katy Perry的〈Harleys in Hawaii〉與K-pop團體SEVENTEEN的〈Darl+ing〉等2款全新App內的「混音課程」,讓任何人都能利用當今頂尖藝人的音軌化身DJ。

全新「混音課程」即日起在iOS 15和iPadOS 15的GarageBand 2.3.12或後續版本中的「聲音資料庫」以免費下載形式提供,以藝人本人所錄製的歌曲為靈感來源,並透過Apple Creative Pro的逐步教學影片,這些App內課程讓有志於音樂事業的使用者能夠為熱門金曲注入自己的個人特色,而這個資料庫也包含種類繁多的免費循環樂段、聲音和樂器,提供混搭所需的一切工具,讓你能將原始歌曲帶往全新方向。

使用GarageBand廣受歡迎的「即時循環樂段」介面混音,任何人都能快速為歌曲進行重新安排,並加入新的元素,同時讓一切與節奏和音高保持同步,而無須樂理專業知識。Remix FX則讓混音更加多元,帶來各種過濾器和中繼器等工具,以協助創造極致效果,透過觸控操作,就能肆意揮灑創意。