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GarageBand全新「混音課程」讓你iPad在手秒化身專業DJ

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
透過iPhone和iPad版GarageBand，充滿熱情的新手音樂人可以學習如何為來自Katy Perry和K-pop團體SEVENTEEN的熱門金曲混音。圖／蘋果提供
透過iPhone和iPad版GarageBand，充滿熱情的新手音樂人可以學習如何為來自Katy Perry和K-pop團體SEVENTEEN的熱門金曲混音。圖／蘋果提供

不管是天氣不好懶得出門走跳，還是因為運氣不好得在家關7天隔離，一個人在家的時光，有時反而是激發創作力的好時機。「GarageBand」這款可免費在iPhone、iPad，以及Mac上使用的數位音樂創作軟體，為許多初階使用者提供簡單操作、學習的管道，而近期，蘋果更宣布在iOS版和iPadOS版GarageBand中新增Katy Perry的〈Harleys in Hawaii〉與K-pop團體SEVENTEEN的〈Darl+ing〉等2款全新App內的「混音課程」，讓任何人都能利用當今頂尖藝人的音軌化身DJ。

全新「混音課程」即日起在iOS 15和iPadOS 15的GarageBand 2.3.12或後續版本中的「聲音資料庫」以免費下載形式提供，以藝人本人所錄製的歌曲為靈感來源，並透過Apple Creative Pro的逐步教學影片，這些App內課程讓有志於音樂事業的使用者能夠為熱門金曲注入自己的個人特色，而這個資料庫也包含種類繁多的免費循環樂段、聲音和樂器，提供混搭所需的一切工具，讓你能將原始歌曲帶往全新方向。

使用GarageBand廣受歡迎的「即時循環樂段」介面混音，任何人都能快速為歌曲進行重新安排，並加入新的元素，同時讓一切與節奏和音高保持同步，而無須樂理專業知識。Remix FX則讓混音更加多元，帶來各種過濾器和中繼器等工具，以協助創造極致效果，透過觸控操作，就能肆意揮灑創意。

如果你對GarageBand的操作還不熟悉，蘋果直營店的Today at Apple現在也推出「音樂技巧：混音創作 Katy Perry」課程，官網免費報名，在30分鐘的課程中，了解如何混音創作Katy Perry的熱門歌曲〈Harleys in Hawaii〉，嘗試「即時循環樂段」、「混音效果」、音訊錄製等功能，現場創作出獨一無二的混音作品。

GarageBand的「即時循環樂段」介面，將Katy Perry〈Harleys in Hawaii〉的關鍵組成元素解構成一系列可輕鬆混音的循環樂段，讓使用者能為歌曲賦予嶄新音效。圖／蘋果提供
GarageBand的「即時循環樂段」介面，將Katy Perry〈Harleys in Hawaii〉的關鍵組成元素解構成一系列可輕鬆混音的循環樂段，讓使用者能為歌曲賦予嶄新音效。圖／蘋果提供
身為Apple Creative Pro的Blake提供App內的教學課程，一步步帶領使用者為SEVENTEEN的熱門金曲〈Darl+ing〉進行混音。圖／蘋果提供
身為Apple Creative Pro的Blake提供App內的教學課程，一步步帶領使用者為SEVENTEEN的熱門金曲〈Darl+ing〉進行混音。圖／蘋果提供
部分國家及地區的顧客可以到指定的Apple零售店參加新的Today at Apple課程「Music Skills: Remix Katy Perry」，以獲得有趣好玩的親身體驗。圖／蘋果提供
部分國家及地區的顧客可以到指定的Apple零售店參加新的Today at Apple課程「Music Skills: Remix Katy Perry」，以獲得有趣好玩的親身體驗。圖／蘋果提供

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