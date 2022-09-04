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中秋烤肉在家這樣點 Uber Eats傳統市場專區商品5折起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber Eats優市限時推出國際巨星 × 嘻哈男神選物快閃店，廣告同款商品、明星生活選物，動動手指隨點即送到家。圖／Uber Eats提供
Uber Eats優市限時推出國際巨星 × 嘻哈男神選物快閃店，廣告同款商品、明星生活選物，動動手指隨點即送到家。圖／Uber Eats提供

送走颱風，許多民眾都摩群擦掌開始籌備中秋連假的烤肉行程，根據Uber Eats優市大數據發現，去年中秋檔期，在地肉品蔬菜、經典台味醬料、碳酸及無糖飲料、燒烤網、烤肉刷、木炭等烤肉用品及禮盒都登上熱門排行榜。今年，Uber Eats聯合Uber Eats優市、北中南40間傳統市場、日式零售連鎖品牌唐吉訶德DON DON DONKI、頂級超市Mia C’bon、大潤發及家樂福推出中秋節烤肉和送禮專區，即日起至9月30日止，祭出5折至9.5折不等優惠，提供消費者經濟實惠且倍增的商品選擇，免出門一站購齊，享受隨點即送的便利樂趣。

Uber Eats新事業副總張祐欣表示：「Uber Eats今年上半年較去年上半年，生鮮日用品外送訂單成長1倍，商品選擇、合作通路也倍增，從肉品、烤盤到送禮的中秋月餅禮盒應有盡有，讓消費者省去準備團聚的煩惱。」

今年Uber Eats中秋節結合眾商家合作夥伴，主攻生鮮與嚴選禮品專區，更提供眾多優惠，讓民眾買得方便又划算。即日起至9月15日期間，所有用戶輸入「優市慶中秋」消費滿549元享2次8折優惠，單筆訂單最高折120元；即日起至9月30日期間，首次購買優市的用戶輸入「初享優市」，消費滿200元，享1次7折優惠，最高折150元。另外，Uber Eats優市即日起至9月30日還推出期間限定「吃的用的，就這樣點！」國際巨星 × 嘻哈男神選物快閃店，精選小S與瘦子廣告同款商品、致敬國際巨星及嘻哈男神的生活選物，中秋採購也能一併入手。

Uber Eats也攜手北中南共40家傳統市場齊推「Eats家烤肉萬家香」中秋專區，即日起至9月20日期間，專區全商品5折起；所有用戶輸入「九逛市場」消費滿599元，享2次8.5折優惠，單筆訂單最高折150元。9月7日至9月13日期間，所有用戶輸入「DON然中秋」且在DON DON DONKI消費滿699元，享2次8.5折優惠，單筆訂單最高折250元；Mia C’bon中秋專區全商品9折起，所有用戶輸入優惠序號「MIA中秋購」消費滿499元，享2次8.5折優惠，單筆訂單最高折150元。

另外，量販店買飲料最划算，大潤發量販店也嚴選230樣中秋商品，即日起至9月6日期間，大潤發中秋專區全商品6折起；家樂福中秋闔家樂專區全商品9.5折起，所有用戶輸入優惠序號「中秋闔家樂」消費滿499元，享2次8.5折優惠，單筆訂單最高折150元。

Uber Eats上不只搶手名店禮盒，更買得到優市與花蓮縣農會合作推廣的老欉文旦、DON DON DONKI日本麝香葡萄禮盒。圖／Uber Eats提供
Uber Eats上不只搶手名店禮盒，更買得到優市與花蓮縣農會合作推廣的老欉文旦、DON DON DONKI日本麝香葡萄禮盒。圖／Uber Eats提供
Uber Eats中秋節結合傳統市場、零售通路、頂級超市和唐吉訶德，推「中秋專區」，生鮮、禮品齊全，讓消費者一次輕鬆辦烤肉、送禮商品。圖／Uber Eats提供
Uber Eats中秋節結合傳統市場、零售通路、頂級超市和唐吉訶德，推「中秋專區」，生鮮、禮品齊全，讓消費者一次輕鬆辦烤肉、送禮商品。圖／Uber Eats提供
Uber Eats統計，台灣梅花豬肉片、文蛤、日本生干貝、筊白筍、帶殼玉米筍、可口可樂和綠茶是烤肉饕客最愛組合。圖／Uber Eats提供
Uber Eats統計，台灣梅花豬肉片、文蛤、日本生干貝、筊白筍、帶殼玉米筍、可口可樂和綠茶是烤肉饕客最愛組合。圖／Uber Eats提供

中秋節 烤肉 uber eats

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