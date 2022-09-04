華碩摺疊筆電Zenbook 17 Fold OLED登台 6種使用模式超酷炫 建議售價12.9萬

摺疊手機不夠看，華碩讓筆電也能摺，還一次攻頂推出17.3吋OLED大螢幕機種。Zenbook 17 Fold OLED搭載第12代Intel Core i7處理器、Intel Iris Xe顯示卡，通過Intel Evo認證，透過6種使用模式，一台裝置就同時具備筆電、桌機、平板、電子閱讀器及延伸螢幕等多種用途，預計將於今年第4季正式開賣，建議售價129,000元。

Zenbook 17 Fold OLED於今年初於CES首度亮相，並獲得德國iF及紅點設計雙獎肯定，黑鎂合金機身結合人造皮革及玻璃等異材質，華碩設計師表示，摺疊筆電除了螢幕技術之外，180度精密設計螢幕轉軸，更讓異材質機身可以在摺疊過程中順暢轉動，且經過3萬次以上的循環測試，並通過軍規耐用標準，耐用度值得信賴。