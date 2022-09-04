快訊

中職／40歲周思齊轟出神紀錄 史上第二老敲出滿貫砲

強颱「軒嵐諾」加速離開 全台13縣市仍發布大雨特報

軒嵐諾颱風為水庫進帳3億噸 明天僅「這一村」停班課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華碩摺疊筆電Zenbook 17 Fold OLED登台 6種使用模式超酷炫 建議售價12.9萬

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全球首款17.3吋可摺疊OLED筆電Zenbook 17 Fold OLED，開創筆電新紀元。記者黃筱晴／攝影
全球首款17.3吋可摺疊OLED筆電Zenbook 17 Fold OLED，開創筆電新紀元。記者黃筱晴／攝影

摺疊手機不夠看，華碩讓筆電也能摺，還一次攻頂推出17.3吋OLED大螢幕機種。Zenbook 17 Fold OLED搭載第12代Intel Core i7處理器、Intel Iris Xe顯示卡，通過Intel Evo認證，透過6種使用模式，一台裝置就同時具備筆電、桌機、平板、電子閱讀器及延伸螢幕等多種用途，預計將於今年第4季正式開賣，建議售價129,000元。

Zenbook 17 Fold OLED於今年初於CES首度亮相，並獲得德國iF及紅點設計雙獎肯定，黑鎂合金機身結合人造皮革及玻璃等異材質，華碩設計師表示，摺疊筆電除了螢幕技術之外，180度精密設計螢幕轉軸，更讓異材質機身可以在摺疊過程中順暢轉動，且經過3萬次以上的循環測試，並通過軍規耐用標準，耐用度值得信賴。

超大4:3比例的17.3吋2.5K觸控螢幕可從中間折疊，輕鬆切換成2個無接縫的3:2 12.5吋螢幕，搭配磁吸式全尺寸ASUS ErgoSense Bluetooth鍵盤和觸控板，可以切換多種模式使用，最大優勢就是可以在外出時完全展開螢幕，連接藍牙鍵盤轉為「桌機模式」，同時享受筆電的便攜性與桌機的大螢幕效率。如果沒有太大空間可以展開螢幕，開啟虛擬鍵盤或吸附藍牙鍵盤也能以一般「筆電模式」快速切換視訊會議、瀏覽網頁。且摺疊螢幕即啟動ScreenXpert功能，最多無縫管理3個視窗，徹底發揮大螢幕優勢。

Zenbook 17 Fold OLED採科技黑鎂合金機身結合人造皮革及玻璃等異材質，頂級質感、極致優雅。記者黃筱晴／攝影
Zenbook 17 Fold OLED採科技黑鎂合金機身結合人造皮革及玻璃等異材質，頂級質感、極致優雅。記者黃筱晴／攝影
Zenbook 17 Fold OLED「延伸模式」利用全直立螢幕搭配無線鍵盤，減少頁面滑動次數，延展無限眼界。圖／華碩提供
Zenbook 17 Fold OLED「延伸模式」利用全直立螢幕搭配無線鍵盤，減少頁面滑動次數，延展無限眼界。圖／華碩提供
垂直摺疊Zenbook 17 Fold OLED的「書本模式」，通過德國萊因低藍光認證，保護雙眼、享受閱讀樂趣。圖／華碩提供
垂直摺疊Zenbook 17 Fold OLED的「書本模式」，通過德國萊因低藍光認證，保護雙眼、享受閱讀樂趣。圖／華碩提供
Zenbook 17 Fold OLED完全展開螢幕，連接藍牙鍵盤轉為「桌機模式」，執行複雜任務，視野更寬廣。圖／華碩提供
Zenbook 17 Fold OLED完全展開螢幕，連接藍牙鍵盤轉為「桌機模式」，執行複雜任務，視野更寬廣。圖／華碩提供
摺疊螢幕即啟動ScreenXpert功能，最多無縫管理3個視窗，提高生產力。記者黃筱晴／攝影
摺疊螢幕即啟動ScreenXpert功能，最多無縫管理3個視窗，提高生產力。記者黃筱晴／攝影
無須攜帶多種裝置，Zenbook 17 Fold OLED擁有6種情境模式，讓工作生活擁有無限可能。圖／華碩提供
無須攜帶多種裝置，Zenbook 17 Fold OLED擁有6種情境模式，讓工作生活擁有無限可能。圖／華碩提供
單獨使用17.3吋螢幕的「平板模式」，即時展現創意讓溝通更有效率。圖／華碩提供
單獨使用17.3吋螢幕的「平板模式」，即時展現創意讓溝通更有效率。圖／華碩提供
只要把藍牙鍵盤放上Zenbook 17 Fold OLED，螢幕內容會自動調整，變身「筆電模式」。圖／華碩提供
只要把藍牙鍵盤放上Zenbook 17 Fold OLED，螢幕內容會自動調整，變身「筆電模式」。圖／華碩提供
不想攜帶鍵盤出門，Zenbook 17 Fold OLED還是可透過開啟虛擬鍵盤，變身「筆電模式」作業。圖／華碩提供
不想攜帶鍵盤出門，Zenbook 17 Fold OLED還是可透過開啟虛擬鍵盤，變身「筆電模式」作業。圖／華碩提供

Fold

延伸閱讀

清華策辦好光藝術展 跨界創作OLED藝術品

OLED燭光結合藝術創作 「好光藝術」清大搶先亮相

對決Asus！聯想筆電螢幕也可「折」 新ThinkPad X1 Fold增至16.3吋

華碩揭全球首款摺疊OLED筆電、售價6位數 外媒讚「好獨特」

相關新聞

華碩摺疊筆電Zenbook 17 Fold OLED登台 6種使用模式超酷炫 建議售價12.9萬

摺疊手機不夠看，華碩讓筆電也能摺，還一次攻頂推出17.3吋OLED大螢幕機種。Zenbook 17 Fold OLED搭...

燕麥奶入菜！OATSIDE×小小樹食「南洋蔬食料理」上桌

來自新加坡的燕麥奶「OATSIDE」本次攜手蔬食餐廳「小小樹食」，以燕麥奶入菜，全新推出「沙嗲烤臭豆腐串」、「瘦子燕麥奶...

「PXGo!全聯線上購」中秋限時3天消費滿千9%回饋 門市文旦買1送1

颱風漸漸遠離，迎接倒數中秋節最後一週的採購高峰期，全聯「中秋烤肉月」第二波集結線上線下推出眾多活動，除了烤肉商品全聯價6...

格蘭父子出猴主意 幫你輕鬆Take Over中秋連假

中秋連假怎麼過？今年就讓格蘭父子提供「猴」主意，讓你輕鬆Take Over。即日起至9月30日，三隻猴子更推出「全體集猴...

內著品牌不講武德又跨界了！sloggi聯手時裝雜誌進軍潮流界

以舒適運動內衣起家的sloggi把目光放在潮流圈，因此跳脫內著品牌範疇，與時裝雜誌《032c》聯名推出打破休閒服飾與內衣界線的全新系列，並選在台灣潮流選貨名店INVINCIBLE獨賣。而作為sloggi母公司的黛安芬（Triumph）則在這季上市Flex Smart智能超彈系列內著，透過全新設計概念彰顯每位女性的內外真我，創造最舒適、放鬆、自在的穿著體驗。

夢幻球池、超萌套餐！ 大樹先生的家變身天竺鼠車車世界

以可愛造型而風靡全台的「天竺鼠車車」，本次與親子餐廳「大樹先生的家」攜手合作，限時於台北、台中、香港分店登場。其中在台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。