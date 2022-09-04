燕麥奶入菜！OATSIDE×小小樹食「南洋蔬食料理」上桌

來自新加坡的燕麥奶「OATSIDE」本次攜手蔬食餐廳「小小樹食」，以燕麥奶入菜，全新推出「沙嗲烤臭豆腐串」、「瘦子燕麥奶潤餅」、「小小冬蔭功」與「新加坡辣炒沙嗲天貝佛陀碗」等多款具有南洋特色的蔬食料理。同時小小樹食也與「宇宙生煎」，一同打造3種期間限定OATSIDE主題店，帶來沈浸式的用餐體驗。

「OATSIDE」由新加坡人Benedict Lim所創辦，標榜以100%澳洲燕麥和萬隆的天然泉水製成，包括有職人燕麥植物奶、巧克力燕麥植物奶、巧克力榛果燕麥植物奶等不同品項。至於「小小樹食」則是以蔬食料理為主，也曾獲得米其林必比登推介。

即日起至10月31日期間，雙品牌攜手合作，運用OATSIDE職人燕麥植物奶、巧克力燕麥植物奶入菜，推出具有南洋風味的多道料理。「沙嗲烤臭豆腐串」以沙嗲作為發想，以烤臭豆腐為主角，並以植物奶製作成巧克力沙嗲醬，再搭配花生與巧克力帶出堅果香氣，最後撒上酥脆燕麥粒帶來濃醇風味，每份180元。「瘦子燕麥奶潤餅」以「潤餅」為啟發，先製作出燕麥奶潤餅皮，並抹上特製豆瓣醬，搭配奶油萵苣、醋溜土豆絲、鮮蔬、花生，兼具創新與傳統感受，每份220元。為了讓蔬食者也能品嚐到道地的泰式酸辣湯，業者以獨家特製綠咖哩搭配酸白菜熬煮成冬蔭功湯底，創造出沒有添加魚露的「小小冬蔭功」，有著酸酸辣辣的好滋味，每份250元。

除此之外，「新加坡辣炒沙爹天貝佛陀碗」則是以自製的植物奶沙嗲醬，搭配超級食物「天貝」，還有生菜、白菜絲、藜麥飯等食材，帶來大大的滿足感，每份380元。其他還有「 OATSIDE 燕麥奶生巧克力塔」、「 OATSIDE 南洋風果昔」，均為180元。針對小小樹食敦南店、大安店，以及同集團的宇宙生煎，品牌也打造出不同主題的裝潢，藉此傳達燕麥奶與蔬食的永續精神。

沙嗲烤臭豆腐串，每份180元。圖／小小樹食提供

小小樹食敦南店、大安店以及宇宙生煎，限時打造不同聯名主題裝潢。圖／小小樹食提供