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百富首席調酒師大衛史都華服務滿60年 慶祝活動將展開

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
大衛．史都華於2016年由英國女王伊莉莎白二世，授予大英帝國員佐勳章（MBE）。圖／格蘭父子提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大衛．史都華於2016年由英國女王伊莉莎白二世，授予大英帝國員佐勳章（MBE）。圖／格蘭父子提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭知名威士忌品牌「百富單一麥芽威士忌」是世界上少數仍遵循傳統製酒工藝威士忌酒廠之一，百年來秉持「一心一藝」品牌精神，悉心成就每一瓶威士忌。今年9月百富迎來首席調酒師大衛．史都華（David C. Stewart MBE）於酒廠服務的第60年。

大衛．史都華是蘇格蘭威士忌最資深的首席調酒師，也是全球威士忌界的傳奇人物，他開創的「過桶工藝（Cask Finishes）」，為威士忌產業帶來創新改變，開拓威士忌的風味疆界。

大衛．史都華於1962年加入家族經營的格蘭父子（William Grant & Sons）公司的百富酒廠，開始了他的威士忌旅程，歷經長達12年的學徒歲月後，於1974年成為百富第5代首席調酒師。

大衛最重要的成就之一即是在傳統製酒工藝的基礎上，於1980年代首創「過桶工藝（Cask Finishes）」，以過桶二次熟成，為威士忌增添多一層的風味，其風味層次帶來的味覺體驗是無法被其他技巧取代的。

使用此一工藝的「百富過桶系列」深受全球威士忌愛好者喜愛，其最具代表性的「百富12年雙桶DoubleWood單一麥芽威士忌」，酒液置於西班牙Oloroso雪莉桶進行二次熟陳，為其帶來香甜水果、Oloroso雪莉酒的細緻風味。而大衛．史都華最引以為傲的代表作，則是以葡萄牙波特桶進行過桶的「百富21年波特桶PortWood單一麥芽威士忌」，呈現出成熟葡萄乾、蜂蜜與香料的細膩香氣。

大衛．史都華表示：「百富威士忌酒廠在我心中有一個不可取代的獨特地位，能在百富酒廠工作60年是我非常大的榮幸。創作更美好的威士忌是我熱情之所在，60年來不斷創造和實驗各種風味可能性是我引以為榮的事。我也樂在將我對威士忌的熱忱和知識，傳授給百富實習首席調酒師凱西．麥肯尼（Kelsey McKechnie），這將為百富威士忌持續創造更多傳奇。」

60年來大衛．史都華獲獎連連，包括國際葡萄酒暨烈酒競賽 International Wine & Spirits Competition（IWSC）的傑出成就獎、2009年威士忌雜誌Whisky Magazine頒發的威士忌代表人物獎和2005年IWSC的終身成就獎。不僅如此，堪稱威士忌傳奇人物的大衛．史都華，更於2016年由英國女王伊莉莎白二世授予大英帝國員佐勳章（Member of the Most Excellent Order of The British Empire，MBE），肯定他在蘇格蘭威士忌產業的貢獻。包括搖滾天團披頭四、足球金童大衛貝克漢、飾演007的皮爾斯布洛斯南等皆曾獲頒這個勳章。他也是蘇格蘭威士忌產業中第一位獲得此殊榮的調酒師，足見他對全球藝術文化界的卓越貢獻。

為慶賀首席調酒師大衛．史都華服務屆滿60週年並表彰他對威士忌產業的貢獻，百富將展開一系列慶祝活動，敬請期待。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大衛．史都華最引以為傲的代表作百富21年波特桶PortWood單一麥芽威士忌。圖／格蘭父子提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大衛．史都華最引以為傲的代表作百富21年波特桶PortWood單一麥芽威士忌。圖／格蘭父子提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大衛．史都華於1974年成為百富第5代首席調酒師。圖／格蘭父子提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大衛．史都華於1974年成為百富第5代首席調酒師。圖／格蘭父子提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大衛．史都華開創的「過桶工藝（Cask Finishes）」，改變了威士忌產業。圖／格蘭父子提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大衛．史都華開創的「過桶工藝（Cask Finishes）」，改變了威士忌產業。圖／格蘭父子提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大衛．史都華（左）與親自欽點為學徒的百富實習首席調酒師凱西．麥肯尼。圖／格蘭父子提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大衛．史都華（左）與親自欽點為學徒的百富實習首席調酒師凱西．麥肯尼。圖／格蘭父子提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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