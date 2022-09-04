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「PXGo!全聯線上購」中秋限時3天消費滿千9%回饋 門市文旦買1送1

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
PXGo!全聯線上購打造「圓滿99狂歡購」 爽抽9999福利點。圖／全聯福利中心提供
PXGo!全聯線上購打造「圓滿99狂歡購」 爽抽9999福利點。圖／全聯福利中心提供

颱風漸漸遠離，迎接倒數中秋節最後一週的採購高峰期，全聯「中秋烤肉月」第二波集結線上線下推出眾多活動，除了烤肉商品全聯價6.9折，「PXGo!全聯線上購」更結合99購物節打造「圓滿99狂歡購」，指定期間內不僅有機會爽抽9999福利點紅包，還能搶購爆殺商品，連假3天再限時加碼滿額9%回饋；不想出門也只要打開手機使用「全聯小時達」，食材一指下單，不管是文旦還是月餅通通最快40分鐘就能送到家，且同步歡慶連假3天祭出滿千折百，買越多省越多。此外，9月5至9月9日全聯門市同步推出文旦限量優惠買1送1，還有現貨醬漬肉專區、合購價優惠，來全聯準備中秋食材最划算。

即日起至9月15日期間，全聯「中秋烤肉月」網羅各種烤肉商品，不論是「善美的」蔬果魚肉、調理品牌「美味堂」、名店烤肉醬、解渴飲料等，線上線下皆全聯價6.9折起，且「PXGO!全聯線上購」更結合99購物節打造狂歡派對，一次祭出6大活動，像是即日起至9月8日每天爆殺商品限量搶購分批取99元起、預購499元起；9月7日至9月11日登入免費玩紅包遊戲，有機會爽抽最大獎9999福利點、1,000元折價券等；9月9日至9月15日購買OFF COFFEE及阪急麵包任1組享優惠價599元，再享10%福利點回饋；而夯肉應援團指定食材和飲品自由配贈200福利點；預購暢銷商品專區單筆消費滿1,600元即可享9.2折優惠；指定日網友討論度高的新品專區享點數最高30倍送。

重頭戲於9月9日至9月11日連假限時3天，加碼單筆消費使用PX Pay支付滿1,000元享9%福利點回饋。「全聯小時達」同步於中秋連假3天快閃消費滿1000元折100元、火鍋專區滿600元贈300福利點，以及夜間加碼滿500元享7.7折，最高折150元；還有邀請好友可共拿購物金、9月下單4次以上再送100元購物金等優惠。

另外，中秋限定144家實體門市於9月9日至9月15日推出「醬漬肉專區」懶人烤肉食材，免自行醃製的醬漬照燒雞腿肉、醬漬豬小排、醬漬牛小排等7款商品，售價88～179元。另外，社團夯品「魷魚一夜干」單包原價139元，特價129元，即日起至9月15日一次買2包優惠價238元，限量9萬包。還有「韓式魚板」火烤兩吃皆適宜，原價68元，特價59元，讓今年中秋來點不一樣的烤肉食材。

全聯針對海鮮食材推出促銷優惠。圖／全聯福利中心提供
全聯針對海鮮食材推出促銷優惠。圖／全聯福利中心提供
全聯推出多款肉片優惠，中秋烤肉買食材最划算。圖／全聯福利中心提供
全聯推出多款肉片優惠，中秋烤肉買食材最划算。圖／全聯福利中心提供
到全聯購買烤肉食材，在家烤肉也很有儀式感。圖／全聯福利中心提供
到全聯購買烤肉食材，在家烤肉也很有儀式感。圖／全聯福利中心提供

中秋節 烤肉 全聯

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