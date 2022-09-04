格蘭父子出猴主意 幫你輕鬆Take Over中秋連假

中秋連假怎麼過？今年就讓格蘭父子提供「猴」主意，讓你輕鬆Take Over。即日起至9月30日，三隻猴子更推出「全體集猴中」通路集點活動，凡於五大消費通路購買商品皆可享對應優惠外，若成為猴子的官方LINE帳號好友並綁定，即可搜集虛擬指環，兌換品牌限定周邊商品，集滿10枚可加碼抽iPhone13、猴子幫您辦派對服務。

猴主意1：河堤烤肉無新意 我的場子就喝猴子 再抽「猴子幫你辦派對」

許多人在中秋節有和朋友聚會的習慣，不過每年幾乎都是到河堤邊烤肉，天氣炎熱加上前置作業、場地清理繁瑣，讓人逐漸消磨了相聚的興致。今年中秋假期跳脫傳統，推薦您前往「三隻猴子全體集猴中」通路集點活動的指定合作通路購買三隻猴子，每開一瓶不僅能炒熱聚會氛圍，更能點「瓶」成金、輕鬆集枚，集枚可兌換多元豐富禮品，凡集滿12枚，還能再加碼抽「猴子幫你辦派對」服務，由專人為您舉辦Party，超誘人優惠，我的場子就喝猴子。

猴主意2：每逢佳節被催婚 全新場子帶上猴子 助脫單一臂之力

出社會後，每逢佳節被催婚是許多單身族群的困擾。與其在交友軟體開啟瘋狂右滑模式，今年中秋節，不如去參加同好社團舉辦的烤肉活動吧。在擁有共同興趣的基礎下，與新朋友較能輕鬆聊天、不怕詞窮尷尬。建議您參加烤肉活動時，帶上「三隻猴子三重麥芽威士忌」，喝法自由、不受拘束，可依新朋友們喜好調配濃淡或混搭果汁或薑汁汽水，盡顯您的體貼周到，烤肉活動上主動幫大家服務倒酒，營造出隨和好相處的形象，勢必將讓您收穫好人緣，加速脫單。

猴主意3：中秋送禮好難挑 格蘭菲迪單一麥芽威士忌好搭又體面

琳琅滿目的中秋禮盒讓您很苦惱？送月餅禮盒不易出錯但太過平凡，不如選擇可以搭配月餅且體面的威士忌禮盒吧。台灣人對雪莉桶情有獨鍾，送禮時選擇專為台灣市場打造、嚴選5%珍稀雪莉桶的「格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌」準沒錯。