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內著品牌不講武德又跨界了！sloggi聯手時裝雜誌進軍潮流界

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
sloggi和時裝雜誌《032c》聯名系列服飾，由032c內部的成衣部門創意總監Maria Koch操刀。圖／sloggi提供
sloggi和時裝雜誌《032c》聯名系列服飾，由032c內部的成衣部門創意總監Maria Koch操刀。圖／sloggi提供

以舒適運動內衣起家的sloggi把目光放在潮流圈，因此跳脫內著品牌範疇，與時裝雜誌《032c》聯名推出打破休閒服飾與內衣界線的全新系列，並選在台灣潮流選貨名店INVINCIBLE獨賣。而作為sloggi母公司的黛安芬（Triumph）則在這季上市Flex Smart智能超彈系列內著，透過全新設計概念彰顯每位女性的內外真我，創造最舒適、放鬆、自在的穿著體驗。

sloggi和時裝雜誌《032c》聯名系列服飾，由032c內部的成衣部門創意總監Maria Koch操刀，遵循把一切簡化到最基本的必需元素，但在意念上必須保留詩意的概念而設。因此，這系列11件的單品，打破性別框架，把sloggi推崇的舒適與創新理念發揮得淋漓盡致。利用大自然色系作主調，打造適合不同身型的剪裁；純綿飾邊綴於腰線、連帽上衣的帽簷及領口車線，讓衣服更挺。整個系列備有襯托身型的圓領衫、高領上衣、連帽上衣、T恤、襪子、寬版和縮口休閒褲等，還有時髦又舒服的斗蓬，同時每件單品都綴有聯名系列專屬反光刺繡徽標及編織標籤。

sloggi把目光放在潮流圈，與時裝雜誌《032c》聯名推出打破休閒服飾與內衣界線的全新系列。圖／ADAM KATZ SINDING拍攝
sloggi把目光放在潮流圈，與時裝雜誌《032c》聯名推出打破休閒服飾與內衣界線的全新系列。圖／ADAM KATZ SINDING拍攝

而Triumph的Flex Smart智能超彈系列，則有著超彈力身展設計，輕彈服貼的材質與無鋼圈剪裁，為女性帶來自在無拘；獨特恆溫材質，還能維持涼暖皆宜的舒適體感。本季推出「內衣系列」及「家居服系列」，超越傳統機能性訴求，如同內衣款搭配輕盈柔軟的零皺襯墊，方便收納與攜帶外出。而家居服系列，提供V領長版背心以及內搭緊身褲Legging，採用柔軟細緻的高彈力布料製成，無論是任何身型的女性，都能穿搭上身。

Triumph在這季上市Flex Smart智能超彈系列內著，透過全新設計概念彰顯每位女性的內外真我，創造最舒適、放鬆、自在的穿著體驗。圖／Triumph提供
Triumph在這季上市Flex Smart智能超彈系列內著，透過全新設計概念彰顯每位女性的內外真我，創造最舒適、放鬆、自在的穿著體驗。圖／Triumph提供

sloggiＸ032c斗篷8,920元。圖／sloggi提供
sloggiＸ032c斗篷8,920元。圖／sloggi提供

sloggiＸ032c厚棉褲5,580元。圖／sloggi提供
sloggiＸ032c厚棉褲5,580元。圖／sloggi提供

sloggiＸ032c T恤2,580元。圖／sloggi提供
sloggiＸ032c T恤2,580元。圖／sloggi提供

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