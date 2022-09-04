快訊

本土連6天破3萬！ 本土+3萬4126例 較上周上升29%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夢幻球池、超萌套餐！ 大樹先生的家變身天竺鼠車車世界

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
聯名活動中，可以品嚐一系列天竺鼠車車餐點。圖／大樹先生的家提供
聯名活動中，可以品嚐一系列天竺鼠車車餐點。圖／大樹先生的家提供

以可愛造型而風靡全台的「天竺鼠車車」，本次與親子餐廳「大樹先生的家」攜手合作，限時於台北、台中、香港分店登場。其中在台北、台中等地，更是打造了有35,000顆LOGO球的天竺鼠車車主題球池，還有大隻的天竺鼠車車相伴。另外也有天竺鼠車車造型兒童咖哩餐、鬆餅鬆餅餐等主題食物，並有一系列週邊供粉絲蒐集。

來自日本、2021年登場的「天竺鼠車車」，以汽車的各式各樣場景為故事中心，並且結合天竺鼠的可愛模樣，富含療癒、友情、冒險等元素，推出後就獲得大小朋友的喜愛，成為現象級人氣動畫。此次大樹先生的家與天竺鼠車車合作，規劃一系列主題內容，其中就包含造型兒童餐。藉由將各種食材組成天竺鼠車車的可愛臉龐，增添餐點的童趣感。「天竺鼠車車飯糰咖哩兒童餐」每份380元、「天竺鼠車車鮮奶油水果鬆餅」每份則為300元，隨餐並附有超可愛的天竺鼠車車糖霜餅乾。

除了餐點之外，各個分店也有不同的設計主題，還原劇情的舞台背景，讓小朋友們能在探索中發掘主角們的身影。其中在台北、台中登場的是「天竺鼠車車主題球池」，內有35,000顆大樹LOGO球，搭配全新主題配色，還有大隻的天竺鼠車車能陪著小朋友遊戲。另外在台中也規劃了主題室內水池，在台北店則有5座室外水池。另外於香港銅鑼灣店則打造「天竺鼠車車賽車場」，讓小朋友可以乘坐迷你賽車，跟天竺鼠車車加速競賽。另外各館內也提供聯名款紀念球盒，以及獨家設計的天竺鼠車車紀念週邊商品，讓粉絲們可以帶回家。主題活動限時至12月30日為止。

在台北、台中店均規劃有天竺鼠車車主題球池。圖／大樹先生的家提供
在台北、台中店均規劃有天竺鼠車車主題球池。圖／大樹先生的家提供
台中店規劃有主題水池遊戲區。圖／大樹先生的家提供
台中店規劃有主題水池遊戲區。圖／大樹先生的家提供

天竺鼠車車

延伸閱讀

平價王妃不只有凱特！西班牙王后Letizia親民穿搭更厲害，7套私服＋晚宴造型、同款最便宜只要NT300

台北／咖哩控必吃！通庵熟成咖喱創始店 獨特風味一吃就愛上

「黑色餅乾」神還原！徐若瑄「闘志」雙馬尾造型全場瘋

花蓮超美日式老宅！ 藏著「超人氣排隊咖哩」飯跟咖哩醬可免費續、甜點是有名的魚刺人雞蛋糕

相關新聞

內著品牌不講武德又跨界了！sloggi聯手時裝雜誌進軍潮流界

以舒適運動內衣起家的sloggi把目光放在潮流圈，因此跳脫內著品牌範疇，與時裝雜誌《032c》聯名推出打破休閒服飾與內衣界線的全新系列，並選在台灣潮流選貨名店INVINCIBLE獨賣。而作為sloggi母公司的黛安芬（Triumph）則在這季上市Flex Smart智能超彈系列內著，透過全新設計概念彰顯每位女性的內外真我，創造最舒適、放鬆、自在的穿著體驗。

夢幻球池、超萌套餐！ 大樹先生的家變身天竺鼠車車世界

以可愛造型而風靡全台的「天竺鼠車車」，本次與親子餐廳「大樹先生的家」攜手合作，限時於台北、台中、香港分店登場。其中在台北...

日本一度斷貨！ASAHI SUPER DRY極泡罐終於來了

去年日本最熱門的話題啤酒「Asahi Super Dry 生ジョッキ缶」，一開賣即引起瘋狂搶購，造成上架即完售、一罐難求...

林映唯、宋柏緯為AllSaints組團開唱！章廣辰和張軒睿捧場當聽眾

日前英倫時尚品牌AllSaints舉辦時尚跨界音樂企劃派對，演員出身的林映唯、宋柏緯也為此首度組成限定搖滾樂團「Saint Child」煞有其事的推出全新單曲「St.Lover」，並於派對上正式獻唱。身為兩人好友的章廣辰和張軒睿、以及話題節目「原子少年」出身的Max、呂植宇、曹家齊等人，也都特地到場支持。

平價也能買到高質感！UNIQLO、H&M秋冬新品這樣挑最超值

擺脫品牌迷思，價格親民的UNIQLO、H&M也都能買到高質感好物。近年主打「Lifewear」概念的UNIQLO就將熱銷...

台灣科學家斜槓策展人 魔法阿嬤魅力將席捲波士頓

一群科學家在美國波士頓從零開始推動台灣影展，是什麼經驗？在波士頓上演過黑貓中隊的故事、318運動的片段、有同志議題的滿月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。