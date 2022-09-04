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夢幻球池、超萌套餐！ 大樹先生的家變身天竺鼠車車世界
以可愛造型而風靡全台的「天竺鼠車車」，本次與親子餐廳「大樹先生的家」攜手合作，限時於台北、台中、香港分店登場。其中在台北、台中等地，更是打造了有35,000顆LOGO球的天竺鼠車車主題球池，還有大隻的天竺鼠車車相伴。另外也有天竺鼠車車造型兒童咖哩餐、鬆餅鬆餅餐等主題食物，並有一系列週邊供粉絲蒐集。
來自日本、2021年登場的「天竺鼠車車」，以汽車的各式各樣場景為故事中心，並且結合天竺鼠的可愛模樣，富含療癒、友情、冒險等元素，推出後就獲得大小朋友的喜愛，成為現象級人氣動畫。此次大樹先生的家與天竺鼠車車合作，規劃一系列主題內容，其中就包含造型兒童餐。藉由將各種食材組成天竺鼠車車的可愛臉龐，增添餐點的童趣感。「天竺鼠車車飯糰咖哩兒童餐」每份380元、「天竺鼠車車鮮奶油水果鬆餅」每份則為300元，隨餐並附有超可愛的天竺鼠車車糖霜餅乾。
除了餐點之外，各個分店也有不同的設計主題，還原劇情的舞台背景，讓小朋友們能在探索中發掘主角們的身影。其中在台北、台中登場的是「天竺鼠車車主題球池」，內有35,000顆大樹LOGO球，搭配全新主題配色，還有大隻的天竺鼠車車能陪著小朋友遊戲。另外在台中也規劃了主題室內水池，在台北店則有5座室外水池。另外於香港銅鑼灣店則打造「天竺鼠車車賽車場」，讓小朋友可以乘坐迷你賽車，跟天竺鼠車車加速競賽。另外各館內也提供聯名款紀念球盒，以及獨家設計的天竺鼠車車紀念週邊商品，讓粉絲們可以帶回家。主題活動限時至12月30日為止。
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