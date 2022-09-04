林映唯、宋柏緯為AllSaints組團開唱！章廣辰和張軒睿捧場當聽眾

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
AllSaints舉辦時尚跨界音樂企劃派對，林映唯（左）、宋柏緯為此首度組成限定搖滾樂團「Saint Child」並推出全新單曲「St.Lover」，派對上正式獻唱。圖／AllSaints提供
AllSaints舉辦時尚跨界音樂企劃派對，林映唯（左）、宋柏緯為此首度組成限定搖滾樂團「Saint Child」並推出全新單曲「St.Lover」，派對上正式獻唱。圖／AllSaints提供

日前英倫時尚品牌AllSaints舉辦時尚跨界音樂企劃派對，演員出身的林映唯、宋柏緯也為此首度組成限定搖滾樂團「Saint Child」煞有其事的推出全新單曲「St.Lover」，並於派對上正式獻唱。身為兩人好友的章廣辰和張軒睿、以及話題節目「原子少年」出身的Max、呂植宇、曹家齊等人，也都特地到場支持。

對於這次的限定樂團，宋柏緯提到「直很想做這件事，就是組一個限定團，玩跟以往不一樣的曲風。AllSaints這次的邀請滿足滿足了這方面的貪心，在音樂中解放的很盡興」。因此他找來了同為演員出身但對音樂創作很有想法的林映唯一起合作，不只組團，還拍了音樂單曲MV，激盪出不同的火花。林映唯也說「創作前期，我提供了柏緯一些畫面，像是情誼深刻的戀人、一段皮衣的旅程、日落餘暉下燃燒的篝火，最終透過音符旋律、MV畫面以及默契，完成了我們對這首歌的想像」。作為好友的章廣辰和張軒睿也帥氣現身到場力挺，雖然沒替Saint Child的兩人首演打分數，但從他們的instagram帳號限時動態，分享滿滿的表演過程，就知道林映唯、宋柏緯的演出，絕對是滿分。

宋柏緯以紅色格紋襯衫作內襯搭配經典的黑色騎士皮衣，詮釋出痞帥的搖滾氣質。圖／AllSaints提供
宋柏緯以紅色格紋襯衫作內襯搭配經典的黑色騎士皮衣，詮釋出痞帥的搖滾氣質。圖／AllSaints提供

AllSaints作為這次派對企劃者，經典款服飾，不僅貫穿了「St. Lover」的 MV 故事，更是樂團Saints Child的精神象徵。所以在現場演出時，宋柏緯以紅色格紋襯衫作內襯搭配經典的黑色騎士皮衣，詮釋出痞帥的搖滾氣質；林映唯身上搭配的不對稱剪裁印花裙裝巧搭羊皮衍縫背心，創造女孩的專屬叛逆。到場支持的張軒睿則穿著俐落剪裁皮衣，搭配印花襯衫，以經典英式風格現身派對、章廣辰則透過灰棕色騎士皮衣搭配大地色系衣著詮釋東倫敦風格。另外，「原子少年」出身的Max、呂植宇、曹家齊也都身穿AllSaints秋季最新款服飾，展現屬於全新世代的潮流魅力。

章廣辰以灰棕色騎士皮衣搭配大地色系衣著詮釋東倫敦風格，以好友身分為「Saints Child」樂團應援。圖／AllSaints提供
章廣辰以灰棕色騎士皮衣搭配大地色系衣著詮釋東倫敦風格，以好友身分為「Saints Child」樂團應援。圖／AllSaints提供

林映唯身上搭配的不對稱剪裁印花裙裝巧搭羊皮衍縫背心，創造女孩的專屬叛逆。圖／AllSaints提供
林映唯身上搭配的不對稱剪裁印花裙裝巧搭羊皮衍縫背心，創造女孩的專屬叛逆。圖／AllSaints提供

張軒睿穿著俐落剪裁的皮衣，巧妙地融合經典飛行員外套及騎士皮衣元素，搭配印花襯衫，以經典英式風格現身派對。圖／AllSaints提供
張軒睿穿著俐落剪裁的皮衣，巧妙地融合經典飛行員外套及騎士皮衣元素，搭配印花襯衫，以經典英式風格現身派對。圖／AllSaints提供

Z世代話題男團「原子少年」曹家齊（左）、Max（中）、呂植宇（右）。圖／AllSaints提供
Z世代話題男團「原子少年」曹家齊（左）、Max（中）、呂植宇（右）。圖／AllSaints提供

AllSaints Sheba丹寧外套8,400元。圖／AllSaints提供
AllSaints Sheba丹寧外套8,400元。圖／AllSaints提供

AllSaints Rawly白色刷毛背心28,100元。圖／AllSaints提供
AllSaints Rawly白色刷毛背心28,100元。圖／AllSaints提供

AllSaints Fleur藍色條紋碎花洋裝11,200元。圖／AllSaints提供
AllSaints Fleur藍色條紋碎花洋裝11,200元。圖／AllSaints提供

AllSaints Rosea印花短袖襯衫6,700元。圖／AllSaints提供
AllSaints Rosea印花短袖襯衫6,700元。圖／AllSaints提供

AllSaints Pravha印花連帽上衣6,100元。圖／AllSaints提供
AllSaints Pravha印花連帽上衣6,100元。圖／AllSaints提供

AllSaints Raya黃色碎花長裙7,300元。圖／AllSaints提供
AllSaints Raya黃色碎花長裙7,300元。圖／AllSaints提供

派對 樂團 張軒睿

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