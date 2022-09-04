平價也能買到高質感！UNIQLO、H&M秋冬新品這樣挑最超值

擺脫品牌迷思，價格親民的UNIQLO、H&M也都能買到高質感好物。近年主打「Lifewear」概念的UNIQLO就將熱銷的日常穿搭基本款再升級，於材質、製作方式與設計都加入巧思與創意，提供歷久彌新的服飾。而由H&M內部設計團隊操刀的Studio系列，無論是設計或剪裁，都有高級時裝的氛圍，因此是許多造型師、時尚編輯們的最愛。

在即將換季時，UNIQLO仍秉持著Lifewear概念，讓最日常的單品，都持續進化，甚至是難以超越的「大師傑作」。像是全球賣破10億件，冬日必備的HEATTECH吸濕發熱衣，便使用纖維科技大廠東麗研發的面料製成，從過去的發熱，逐漸進化加入吸濕機能，如今更具備了抗菌防臭、不易變形的特色。而台灣銷售成績全球一支獨秀的BLOCKTECH防風雨連帽外套，有著防水、防風又不易悶熱的實用功能，因此深獲機車族喜愛。不只有高質感基本款商品，UNIQLO因應寒冷冬日需求，加上時尚穿搭，推出了多款法蘭絨襯衫、製作精良的羊毛外套，透過混搭的方式，創造個人風格。

全球LifeWear Day台灣首度登場，結合多款經典商品與四大全球現代生活趨勢。圖／UNIQLO提供

「未來人們將如何穿衣？」H&M設計團隊，從這個提問發想，並受到時裝史上的「太空時尚」影響，定調了這季Studio系列的細節、輪廓。H&M以現實與虛幻交融向未來主義致敬，於是系列採用明快鮮豔的色彩和流線型輪廓剪裁讓極簡設計也有新風貌。像是螢光粉繭形夾克、雙排釦厚墊肩大衣與電光松石綠抓絨外套兼顧保暖性與時尚感；喇叭褲或剪裁精良的西裝裙與西服組成疊穿搭配，不經意間彰顯出高級時尚感。另外，荷葉邊銀色亮片連身裙與金屬質感襯衫套裝，演繹亦剛亦柔的多變魅力。

H&M以現實與虛幻交融向未來主義致敬，於是Studio系列採用明快鮮豔的色彩和流線型輪廓剪裁讓極簡設計也有新風貌。圖／H&M提供

H&M Studio系列金屬項鍊1,499元。圖／H&M提供

H&M Studio系列抓絨外套4,799元。圖／H&M提供

H&M Studio系列旅行包3,499元。圖／H&M提供

H&M Studio系列加大西裝外套7,999元。圖／H&M提供

H&M Studio系列燈心絨外套4,999元。圖／H&M提供

H&M Studio系列印花洋裝3,499元。圖／H&M提供

台灣銷售成績全球一支獨秀的BLOCKTECH防風雨連帽外套，有著防水、防風又不易悶熱的實用功能，因此深獲機車族喜愛。圖／UNIQLO提供

H&M Studio系列造型上衣2,999元。圖／H&M提供