快訊

返台PCR陽性被迫「與陌生人同住」隔離 民眾：要我交叉感染？

47歲徐若瑄攻蛋萬人嗨翻 緊身衣「超驚人狀態曝光」

軒嵐諾龜速移動中…暴風圈估深夜觸陸 北北基等14縣市豪雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣科學家斜槓策展人 魔法阿嬤魅力將席捲波士頓

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
一群科學家在美國波士頓從零開始開辦台灣影展，今年準備讓魔法阿嬤魅力席捲當地。圖／波士頓台灣影展協會
一群科學家在美國波士頓從零開始開辦台灣影展，今年準備讓魔法阿嬤魅力席捲當地。圖／波士頓台灣影展協會

一群科學家在美國波士頓從零開始推動台灣影展，是什麼經驗？在波士頓上演過黑貓中隊的故事、318運動的片段、有同志議題的滿月酒，也有紀錄廚師江振誠的初心，今年邁入第四年，「魔法阿嬤」的魅力將席捲波士頓。

背後的推手是一群來自台灣的學生、學者，也有在波士頓定居工作的移民，多數來自科學領域，工作之餘「斜槓」策展人，平均年齡在30歲上下。

第一屆就投入推動的藍凡耘是哈佛大學公衛學院的博士後研究員，他說，2018年金馬獎最佳紀錄片得主傅榆因為得獎感言，遭到中國大陸揚言封殺，「既然中國不給播，那就在美國播吧。」

但只播一部紀錄片非常可惜，一群在波士頓的台灣人便討論著要把「單片播放」變「固定影展」，選取數個故事電影在波士頓地區開辦台灣影展，並邀請導演到現場座談強化觀眾與電影的連結。

在美國放映台灣電影已有熱血台人在做，卻少有台灣影展。藍凡耘說，透過前輩的經驗，他們開始學習接觸片商、聯繫導演、宣傳賣票、招募志工到接待放映；第一年影展簡直是拼裝車，熱火朝天籌備半天，才發現沒給影展定主題。

從做中學也傳承經驗，吸引更多人參與，第四屆的共同會長之一王予柔從影展志工入手，她是麻省理工學院核能科學與工程博士候選人，其他共同會長有人來自電商，也有留學輔導的領域。

他們今年共同決定以「裂縫與光」為影展主題，10月1日到2日登場，由導演王小棣的魔法阿嬤打頭陣，有紀錄嘉義蓮藕產業興衰的「老鷹之手」、挑戰死刑觀點的「我的兒子是死刑犯」、瀕臨絕種的黑嘴端鳳頭燕鷗的「尋找神話之鳥」、電影攝影師創作歷程的「乘著光影旅行」，以及原住民部落孩子的「聽見歌 再唱」。

王予柔說，透過影展將台灣的各種議題帶到美國，她自己希望透過參與，「不想跟台灣完全斷了關係」；辦一場影展要5萬到10萬美金，要把觀眾找來，要耕耘台灣電影和波士頓的地方連結，從年初開始籌辦，過程中總能碰到各式各樣的挑戰。

藍凡耘表示，波士頓台灣影展是售票進場，每年進場人數可達千人，往往得募款到最後一刻，靠著僑胞和各方的支持，加上志工夥伴的出錢出力，過去三年都驚險打平；但若要能系統性運作，需要穩定的財務，他們成立「波士頓台灣影展協會」（Taiwan Film Festival）的非營利組織，歡迎各界捐款，未來也希望能在波士頓台灣影展的基礎上加盟，讓台灣電影在美國各處盛放。

影展訊息請見https://taiwanfilmfest.org。捐款管道https://gofund.me/a7d5a361

一群科學家在美國波士頓從零開始開辦台灣影展，今年準備讓魔法阿嬤魅力席捲當地。圖／波士頓台灣影展協會。
一群科學家在美國波士頓從零開始開辦台灣影展，今年準備讓魔法阿嬤魅力席捲當地。圖／波士頓台灣影展協會。

波士頓 電影 美國

延伸閱讀

改編電影《女鬼橋》 遊戲開賣首日衝暢銷第二

新銳電影《藏匿處》創作推廣府中15特映

布蘭登費雪爆肥到272公斤奪影展大獎 奧斯卡有望稱帝

舊物新用 波士頓打字機樂團

相關新聞

台灣科學家斜槓策展人 魔法阿嬤魅力將席捲波士頓

一群科學家在美國波士頓從零開始推動台灣影展，是什麼經驗？在波士頓上演過黑貓中隊的故事、318運動的片段、有同志議題的滿月...

高豆價成常態！「500咖」講座韓懷宗暢談「明日咖啡」

風雨聲中，一場咖啡迷齊聚的「第四波新品種杯測會：明日咖啡的基因與風味」講座，座無虛席，三個多小時的對談後，人未散去，轉戰...

「500咖」集頂尖冠軍風味 今明2日限定、免費入場

連日氣象預報北台灣將迎來豪大雨，台北市區寧靜的一隅咖啡迷們不畏風雨前來，尋一座椅優雅啜飲，屋內充滿著咖啡溫暖的香氣。這是...

IKEA賣月餅！不用小麥粉餅皮 採用白豆沙冰冰吃夠清涼

來自瑞典的居家通路IKEA，今年再度推出月餅「冰心桃山月餅」，不使用小麥粉製作餅皮，而是採用源自日本桃山，以白豆沙製作成...

2022周年慶／雅詩蘭黛祭出原子少年 買特惠組送合照

2022年周年慶即將開打，雅詩蘭黛今年主推「狂High美肌樂園」，除了有超強特惠組外，還在指定櫃點跟當紅的「原子少年」合...

悠遊畫會在台南歸仁文化中心辦「真善美」作品展今開幕

台南市悠遊畫會在台南歸仁文化中心舉辦「真善美」作品展覽，今天開幕；畫會理事長郭芳純帶領45位藝術家展出繪畫57件、立體創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。