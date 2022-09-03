台灣科學家斜槓策展人 魔法阿嬤魅力將席捲波士頓

一群科學家在美國波士頓從零開始推動台灣影展，是什麼經驗？在波士頓上演過黑貓中隊的故事、318運動的片段、有同志議題的滿月酒，也有紀錄廚師江振誠的初心，今年邁入第四年，「魔法阿嬤」的魅力將席捲波士頓。

背後的推手是一群來自台灣的學生、學者，也有在波士頓定居工作的移民，多數來自科學領域，工作之餘「斜槓」策展人，平均年齡在30歲上下。

第一屆就投入推動的藍凡耘是哈佛大學公衛學院的博士後研究員，他說，2018年金馬獎最佳紀錄片得主傅榆因為得獎感言，遭到中國大陸揚言封殺，「既然中國不給播，那就在美國播吧。」

但只播一部紀錄片非常可惜，一群在波士頓的台灣人便討論著要把「單片播放」變「固定影展」，選取數個故事電影在波士頓地區開辦台灣影展，並邀請導演到現場座談強化觀眾與電影的連結。

在美國放映台灣電影已有熱血台人在做，卻少有台灣影展。藍凡耘說，透過前輩的經驗，他們開始學習接觸片商、聯繫導演、宣傳賣票、招募志工到接待放映；第一年影展簡直是拼裝車，熱火朝天籌備半天，才發現沒給影展定主題。

從做中學也傳承經驗，吸引更多人參與，第四屆的共同會長之一王予柔從影展志工入手，她是麻省理工學院核能科學與工程博士候選人，其他共同會長有人來自電商，也有留學輔導的領域。

他們今年共同決定以「裂縫與光」為影展主題，10月1日到2日登場，由導演王小棣的魔法阿嬤打頭陣，有紀錄嘉義蓮藕產業興衰的「老鷹之手」、挑戰死刑觀點的「我的兒子是死刑犯」、瀕臨絕種的黑嘴端鳳頭燕鷗的「尋找神話之鳥」、電影攝影師創作歷程的「乘著光影旅行」，以及原住民部落孩子的「聽見歌 再唱」。

王予柔說，透過影展將台灣的各種議題帶到美國，她自己希望透過參與，「不想跟台灣完全斷了關係」；辦一場影展要5萬到10萬美金，要把觀眾找來，要耕耘台灣電影和波士頓的地方連結，從年初開始籌辦，過程中總能碰到各式各樣的挑戰。

藍凡耘表示，波士頓台灣影展是售票進場，每年進場人數可達千人，往往得募款到最後一刻，靠著僑胞和各方的支持，加上志工夥伴的出錢出力，過去三年都驚險打平；但若要能系統性運作，需要穩定的財務，他們成立「波士頓台灣影展協會」（Taiwan Film Festival）的非營利組織，歡迎各界捐款，未來也希望能在波士頓台灣影展的基礎上加盟，讓台灣電影在美國各處盛放。