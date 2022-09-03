高豆價成常態！「500咖」講座韓懷宗暢談「明日咖啡」

風雨聲中，一場咖啡迷齊聚的「第四波新品種杯測會：明日咖啡的基因與風味」講座，座無虛席，三個多小時的對談後，人未散去，轉戰市集繼續暢談咖啡故事。這是由質感媒體500輯策劃的「500咖」，聯手寫樂文化共同邀請到從產地到出杯的10位咖啡名人，由《第四波精品咖啡學》作家韓懷宗領軍，進行為期2天的對談，今日圓滿完成，明天待續。

今、明兩天講座的門票早已售罄，咖啡迷也別失望，明天還有一天的免費市集，可品嘗各路冠軍咖啡們帶來的手沖或創意特調咖啡，以及獨家或絕版的各種風味豆。

「在氣候變遷下咖啡豆產量漸減，豆價翻倍漲，2020年後高豆價將成常態。」十餘年來著書不輟，出版多本咖啡專論的作家韓懷宗，從氣候變遷談到明日咖啡，勾勒出精品咖啡的大未來。

第二階段主講人江承哲，人在新疆，特別透過視訊暢談生豆的烘焙實務，並分享雲南與海南稀有豆的風味；第三階段進入精彩的杯測，Caravela Coffee亞洲區負責人黃筱恬帶來4款高分豆，現場開放品飲、也分享新品種小農的栽種故事。最後由維堤咖啡負責人楊明勳Frank分享最新科技的咖啡設備資訊。

第四波精品咖啡的重大議題，韓懷宗認為，氣候變遷、產地挪移之外，在需求大增、產量銳減下，高豆價將成常態；此外，C.arabica演化時間短，遇到基因瓶頸，無力因應氣候變遷，「明日咖啡」因而問世，但雜交第一代FI真能救世嗎？

同時，韓懷宗也提出FI的優缺點，最大缺點就是「優點只集於第一代」，它不能用種子繁殖，成本較傳統高近兩倍，目前在中美洲、越南已開始試種。

韓懷宗也提醒，站在第四波浪頭上的將不再是咖啡師、烘豆師、杯测師、尋豆師，第四波的主角會是咖農與科研機構。他也剖析第四波新品種「明日咖啡」，因需經不同產地、海拔試種與選拔，每支考評過關的明日咖啡至少得耗時10至20年，目前已釋出9支明日咖啡FI。

第四波精品咖啡的新品種，不斷在各大國際賽事嶄露頭角，有著不輸第三波名豆的風味，同時具有對應全球暖化與病蟲害的能力，將成為未來10年精品咖啡要角，也因此，到場的聽眾除了咖啡迷，也有不少本身即是咖啡從業人員，為了解「明日咖啡」專程前來。

進入杯測會，現場有2019年南韓世界咖啡冠軍所使用的Sidra，在CoE拿下高分的Aji，以及曾打敗藝伎的混血Caturra ，並使用哥倫比亞藝伎作為校正豆。除了韓懷宗親自帶領大家杯測、分享第四波新品種的基因溯源，黃筱恬也帶來新品種小農的栽種故事。

杯測中一支絕版的「辣椒坡旁」最受矚目，微微的青椒香氣瞬間轉走，接著是清新優雅的甜，辨識度最高。

黃筱恬感性指出，Caravela Coffee希望不只是尋找咖啡風味，也在創造咖啡的幸福旅程。因此，透過品飲，再聆聽小農故事，餘韻更悠遠。

500咖咖啡品飲與咖啡豆市集

日期：2022年9月3、4日，11點～18點

地點：boven cafe（台北市大安區復興南路一段107巷5弄18號1樓）