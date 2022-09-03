「500咖」集頂尖冠軍風味 今明2日限定、免費入場

連日氣象預報北台灣將迎來豪大雨，台北市區寧靜的一隅咖啡迷們不畏風雨前來，尋一座椅優雅啜飲，屋內充滿著咖啡溫暖的香氣。這是質感媒體「500輯」策畫，以咖啡與生活為主題的「500咖」，今明兩天限定登場。除了門票早已售罄的咖啡主題講座，現場也集結5大咖啡名店，包括GABEE.、Simple Kaffa、VWI by CHADWANG、卓武咖啡與鄒築園，帶來珍藏的絕版豆與市集限定飲品，咖啡迷們可以免費進場。

其中的咖啡主題講座，由「500輯」聯手寫樂文化出版共同邀請10位咖啡大師，並由暌違5年推出新作《第四波精品咖啡學》的暢銷作家韓懷宗領軍開講，今日除了分享咖啡新品種，也帶來4款高分的稀有豆杯測品賞，其中一支絕版的「辣椒坡旁」最受矚目，微微的青椒香氣瞬間轉走，接著是清新優雅的甜，辨識度最高。

久違出攤的GABEE. 帶來一款市集限定的「Filter Shot」，將咖啡花、咖啡果乾與咖啡葉調製創意咖啡，泡沫花的外型吸睛，從香氣到綿密口感、咖啡風味，最後微咀嚼的果凍收尾，讓專程前來的郭先生讚說，「這是極少見的組合，層次感太豐富。」

全球最佳咖啡館、也是世界盃咖啡大師冠軍吳則霖開設的Simple Kaffa，除了帶來6款經典風味，並與義式冰淇淋名店Double V再次聯手，推出市集限定的AFFOGATO，冰淇淋使用綿密細緻的OATLY燕麥奶特製，沁涼濃郁，甜點與咖啡的雙重享受，一次到位。此外，還有一款市集限定的絕版豆「河邊寨」，只限6包。

世界咖啡沖煮大賽冠軍王策經營的VWI by CHADWANG，也帶來絕版的一號花香綜合豆，同時有3款市集限定的特調，最讓咖啡迷驚豔的咖啡調酒點選率最高，遠從中部專程北上的葉小姐說，「酒感不重，有著清爽的水果調性，很讓人喜歡。」

一早從嘉義趕到活動現場的卓武咖啡，帶來自家的阿里山豆，其中包括少見的「紫葉水洗」、獨家研發特殊處理法的「貴腐日曬」，卓武除了拿下生豆賽的冠軍，去年也創下國際拍賣平台的最高單價，此次專程帶豆前來，二代許定燁說，希望讓更多人了解台灣咖啡；現場提供小杯試飲，不少人喝過後大讚「不可思議」，也有人打趣說，「這真的是台灣咖啡嗎？」完全翻轉過去印象。

市集內除能品嘗咖啡名店的飲品，也可順道選購咖啡豆與周邊商品，以及烘焙名店Boulangerie Le Gout以素有「奶油界勞斯萊斯」之稱的蒙太古奶油所製成的彎月可頌。

明天市集再加一生力軍，同樣受到國際肯定的阿里山咖啡品牌樂野鄒築園，將帶來特殊品種與新風味。

BOX：500咖咖啡品飲與咖啡豆市集

日期：2022年9月3、4日，11點～18點

地點：boven cafe（台北市大安區復興南路一段107巷5弄18號1樓）

市集活動為免費入場！