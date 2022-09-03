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IKEA賣月餅！不用小麥粉餅皮 採用白豆沙冰冰吃夠清涼
來自瑞典的居家通路IKEA，今年再度推出月餅「冰心桃山月餅」，不使用小麥粉製作餅皮，而是採用源自日本桃山，以白豆沙製作成桃山埤，搭配不同內餡，在炎熱天氣下，最適合冰鎮後食用，且整體包裝更環保，採用提繩設計，省去紙袋，即日起推出兩件75折優惠。
IKEA冰心桃山月餅禮盒包括五種風味：接骨木檸檬、阿薩姆紅茶、柚香、芋頭及咖啡。最推薦接骨木檸檬口味，以瑞典具特色的接骨木與檸檬結合，讓月餅帶有清新的接骨木花香，也融合清爽帶酸的檸檬滋味；阿薩姆紅茶則帶有濃烈的紅茶麥芽香氣；柚香月餅則將柚子的清香融入內餡中，吃得到柚子皮的顆粒口感；芋頭月餅將芋頭與牛奶融合，風味濃郁；還有充滿咖啡豆焦香氣的咖啡月餅。
外盒包裝採用獨特的壓紋與與莫蘭迪色外觀，一盒售價399元。
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