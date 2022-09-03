2022周年慶／雅詩蘭黛祭出原子少年 買特惠組送合照

2022年周年慶即將開打，雅詩蘭黛今年主推「狂High美肌樂園」，除了有超強特惠組外，還在指定櫃點跟當紅的「原子少年」合作，有機會近距離合照與抽到簽名拍立得。

在全台指定櫃點與時間中，將有原子少年代表出席，只要活動當天前55名購買特潤超導全方位修護露 50ml，可與原子少年合照乙次；前10名消費滿6,000元，且內含特潤超導全方位修護露 50ml，可獲得原子少年親筆簽名拍立得及「美力熱氣球組」（價值6,346元）乙組。

指定櫃點包括台中中友百貨、新光三越台北南西店、漢神巨蛋購物廣場、新光三越台中中港店、新光三越台北信義新天地A8館、板橋大遠百、遠東SOGO台北忠孝館與新光三越台南新天地。

另外全台指定櫃點，周年慶首日與雅詩蘭黛官方線上旗艦店推出萌翻天的「美力熱氣球組」，只要購買高效保養年輕金三角系列任一正貨產品（如原生露200ML、小棕瓶50ML、無敵膠原霜75ML擇一，含組合），就送出價值6,346元的美力熱氣球組，包括雅詩蘭黛超豪華明星美妝品10件組、美力熱氣球抱枕等。