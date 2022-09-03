悠遊畫會在台南歸仁文化中心辦「真善美」作品展今開幕

台南市悠遊畫會在台南歸仁文化中心舉辦「真善美」作品展覽，今天開幕；畫會理事長郭芳純帶領45位藝術家展出繪畫57件、立體創作5件，展現一年來耕耘成果、「達到推廣人間真善美，提升大眾的美學涵養」目標。展出到9月18日。

文化局副局長陳修程表示，悠遊畫會是強調固定聚會創作團體，每周的寫生活動是磨練繪畫基礎，透過藝術家特別的角度，帶給民眾視覺藝術的傳達，他們身體力行的創作精神令人敬佩。

台藝大校友會理事長沈千暉也給悠遊畫會「三個禮讚」：最有活力、最會分享以及最多采多姿的繪畫團體，讚賞悠遊每個星期都有創作活動，並善於分享自己的資源，與更多的畫友創作多采多姿的作品。

郭芳純也分享自己走進悠遊畫會的歷程，她說，悠遊畫會寫生的精神是府城第一的，藝術家可以一個人獨處也可以很多人做一件事，集體創作的感動就是記錄當下的情景。

「悠遊畫會」是台南府城知名立案繪畫團體，成員中有專業畫家，有從職場退休者，也有家庭主婦，相約每周四到戶外寫生，幾乎全年無休。每次聚會都帶給成員們無限樂趣與期待。

畫會強調「一處處看似平凡的景點，都可創造出各自的風格，或是著重色彩和線條處理，追求空間的平衡和畫面的和諧，或是以寫意或抽象表現獨特觀點，也有系列主題為訴求，尋找台灣文化的創作理念及表現情愛的纒綿特色」。

今天開幕活動由飛揚舞蹈團帶來精典芭蕾舞蹈及民族舞表演，現場並有人物寫生活動，文化中心邀請民眾共襄盛舉參觀。