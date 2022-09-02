TOMMY HILFIGER聯手Richard Quinn 推限量膠囊系列

除了聯名、發行NFT，期間限定販賣的膠囊系列也成近年時尚圈新話題。美國品牌TOMMY HILFIGER與英倫設計師Richard Quinn合作，推出期間限定生產的聯名系列商品。並將Richard Quinn偏愛的雛菊圖案巧妙融入了美式學院風，又或以英式玫瑰圖案點綴於西裝長褲上，成為一次時尚的、實驗性的「英美同盟」。

曾獲首屆伊莉莎白二世英國設計大獎的Richard Quinn，是近年正竄紅的英倫設計師，又以不羈、挑戰的DNA，與原本美式、活力的TOMMY HILFIGER帶來衝撞火花。Richard Quinn的眾多特色如大膽的印花設計、誇張的剪裁輪廓這回與TOMMY HILFIGER的美式文化相結合，包含學院運動外套、拼接襯衫、印花百摺裙、飛行夾克以致機車騎士夾克。

而不僅實驗性的錯位搭配技術和滿版Logo印花的結合，讓單品充滿衝突感，本系列的視覺也帶有英倫式的叛逆與美式的牛仔或西部風格。該系列的形象視覺由Adrienne Raquel所拍攝，全系列40套服裝已自9月1日於品牌台灣官方網站上發表，並於台北101購物中心之品牌旗艦店獨家販售。