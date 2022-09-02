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肯德基推出真的「有雞」禮盒！會員獨享3千份限量預購

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
肯德基「柚香柚甜咔啦脆雞」中秋上市。圖／肯德基提供
肯德基「柚香柚甜咔啦脆雞」中秋上市。圖／肯德基提供

今年中秋不再只有單調的烤肉與月餅，肯德基將於9月8日至10月24日推出期間限定「柚香柚甜咔啦脆雞」，入口後舌尖上的清新柚香、甜美蜂蜜搭上鮮嫩微辣、酥脆多汁的咔啦脆雞，一口有多重滋味。此外，獨創的「中秋炸雞禮盒」同步上市。

肯德基大玩創意， KUSO中式水果提盒外包裝，獨家推出滿溢柚香、真的「有雞」的「柚見秋香賞月餐」禮盒版，今起至9/8在PK app推出會員獨享3,000份限量預購，炸雞、柚子一次全收錄。預購不到限量禮盒版也別擔心，肯德基同時提供預購無限量的一般版「柚見秋香賞月餐」，讓家人朋友賞月相聚，創造更多歡聚團圓新樂趣。

限時預購、售價499元的「柚見秋香賞月餐」，享預訂快取加1元多1件優惠 (加1元即可獲得一份四塊上校雞塊，價值45元)，以及外送350元免運，內含柚香柚甜咔啦脆雞*4塊、咔啦脆雞*4塊、原味蛋撻禮盒*1盒，分為禮盒版及一般版，其中限量3,000組的「柚見秋香賞月餐─-禮盒版」為PK會員限定預購，擁有創意外包裝、滿溢韓國黃金柚香的「有雞」禮盒；而一般版則無數量限制，套餐的取餐日期限定為9/9~9/11。

另外，肯德基歡慶中秋節，同步加碼多項優惠，即日起到9/19，蛋撻隨饗券/ 熟客卡活動，1張兌換3盒，一次買3張再送1盒(等於買9盒送1盒)，另外，9/2~9/12一天前網路訂餐預購外送，滿額800元即送蛋撻禮盒兌換券一張，滿1600元加碼再送原味蛋撻禮盒一盒。

肯德基「柚香柚甜咔啦脆雞」加碼3千組限量柚見秋香賞月禮盒版。圖／肯德基提供
肯德基「柚香柚甜咔啦脆雞」加碼3千組限量柚見秋香賞月禮盒版。圖／肯德基提供

肯德基 中秋節

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