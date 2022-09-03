2022台北必比登推介名單出爐 網推這家平價又美味！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》調查台北上榜的57家必比登餐廳近三個月的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的台北六大必比登餐廳有哪些。

台灣有著「福爾摩沙」的美名，身在這座寶島的你曾深入了解台灣嗎？不少人選擇透過環島的方式來了解台灣，而想要環島，首先必須選擇一個適合自己的交通工具，才能玩得舒服盡興，究竟大眾都偏好什麼樣的環島方式呢？

「鼎泰豐」不只小籠包好吃 「阜杭豆漿」鹹豆漿廣受好評

▲ 台北六大必比登餐廳 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

在這次的榜單中，信義路的「鼎泰豐」備受網友關注，許多網友留言讚嘆「不能錯過的小籠包店」、「小籠包的皮很薄，感覺和其他店的不一樣」，而除了最知名的小籠包外，也有不少老饕推薦鼎泰豐的其他料理，像是「經常外帶炒飯，全家都愛！」、「點了排骨炒飯、紅油炒手，炒手的醬汁拌炒飯吃」，認為鼎泰豐在其他菜色上也表現優秀；此外，同以小籠包出名的「點水樓」也在榜單之中，有網友說到「小籠包口味很多，真的很推薦」，表示若追求口味多樣化，可到點水樓品嚐一番。

知名早餐店「阜杭豆漿」近期也引起熱烈討論，就有民眾請益「阜杭豆漿在紅什麼的？」，好奇究竟是什麼好味道讓店門口往往大排長龍，不少網友解答「豆漿一律推阜杭」、「鹹豆漿跟厚燒餅好吃」；此外，連續三年獲得米其林必比登推薦的「雙月食品社」，在湯品表現上大受好評，許多民眾表示「都不知道喝掉幾碗，湯頭真的非常可以」、「鱸魚湯很新鮮，不會腥」。

同樣獲得必比登推薦的還有「小王煮瓜」、「阿誠鵝肉」，兩間餐廳各有拿手料理，小王煮瓜主打滷肉飯，網友也認為「小王煮瓜的滷肉飯是滷肉飯極致之一」；「阿誠鵝肉」則以美味的燻鵝肉成功抓住顧客的胃，就有民眾說自己「吃一次就被它的煙燻味迷倒」。

看完以上網友對必比登榜單餐廳的心得，你是不是口水也快流下來了呀？快點把自己愛吃的料理記下來，到各間店享受平價好滋味吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》