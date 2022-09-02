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雪花秀官宣！ROSÉ接棒宋慧喬成代言 曝母女保養秘密

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
雪花秀公布ROSÉ為最新全球品牌大使。圖／雪花秀提供
雪花秀公布ROSÉ為最新全球品牌大使。圖／雪花秀提供

千呼萬喚終於宣布了！韓系保養品牌雪花秀正式宣布，最新全球品牌大使由當紅女團BLACKPINK的ROSÉ擔任，接棒前任代言人宋慧喬，最新形象照也曝光，雙方首次合作的影片為「A Man Born from Mother Earth Becomes a Flower」，傳遞出大地之母、雪與花形象與概念，ROSÉ也透露自己本來就是雪花秀的愛用者，還曝光與媽媽的小秘密。

ROSÉ表示，雪花秀的潤燥養膚精華是她長期使用的產品，特別喜歡植萃香氣，而且還想到小時候在紐西蘭與家人的相處時光，因為ROSÉ的媽媽，也是雪花秀的愛用者，母女外出旅行時，都會戴上全套雪花秀產品，母女也會一起護膚保養。

雪花秀表示，ROSÉ的影響力遍及全球，鼓動突破美妝圈框架的對話與潮流，因此雙方合作後，希望能帶來全新旅程。

雙方合作的影片中，ROSÉ呈現出品牌的重要精神，以土壤作為括人類在內的所有地球生命的基礎和起點，象徵著品牌的本質和誕生，雪代表艱辛與成就，而雪中綻放的花朵，呈現雪花秀繼承了開拓精神的面貌和致力於美麗旅程的繼承人形象。

另外全新的形象影片「FROM 1932 TO YOU」，重現雪花秀近90年的美肌之旅，1932年創始人徐成煥的母親尹獨亭女士，以超乎常人的意志、堅持、熱情親自研發、製作、銷售山茶花油，開啟了雪花秀的韓方美顏之旅。呈現出自1932年至今的歷程。

雪花秀公布ROSÉ為最新全球品牌大使。圖／雪花秀提供
雪花秀公布ROSÉ為最新全球品牌大使。圖／雪花秀提供
雪花秀推出新形象影片「FROM 1932 TO YOU」。圖／雪花秀提供
雪花秀推出新形象影片「FROM 1932 TO YOU」。圖／雪花秀提供

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