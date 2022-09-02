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景泰藍琺瑯加持！寶珀飛行陀飛輪腕表 汝拉湖絕景神還原
國境完全解封後，你想去哪裡？簡單的問題、對每個人卻有無窮的答案。擁有得天獨厚自然資源與美景的瑞士，或可能是「自然派」的選擇之一。瑞士高級鐘表品牌寶珀（Blancpain）推出一只藝術大師系列飛行陀飛輪腕表，借琺瑯大師的巧手，在面盤的分寸之間，重現了瑞士汝拉湖的奇蹟絕景，美不勝收。
冬日的湖景、雪景一向以藍、白兩色為主。但顏色的變化之際、深淺濃淡之間，既考驗手工藝的高度，美感與否更是沒有絕對基礎的高下立判。寶珀選用了結合琺瑯與金工、又稱為景泰藍琺瑯的「掐絲琺瑯工藝」，先以手工將貴金屬絲進行塑形、切割和拋光，形成「隔間」，再於隔間內施作以琺瑯，經燒製後，擬現了瑞士汝拉湖的歲時變化與山光水色（與雪色）。
42毫米、鉑金表款的腕表並使用了242型機芯自動上鍊機芯，機芯具有一分鐘陀飛輪並顯示於面盤上半部，而近2周的12日長動力儲存則顯示於機芯背面。全世界限量僅一只，訂價612萬元，並正於「台北101 World Masterpiece大師之作頂級珠寶腕錶展」期間獨家限定展出，可向寶珀台北101專賣店預約，地址為台北市信義區市府路45號2樓，電話則為（02）8101-8618。
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