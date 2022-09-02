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袁子芸擒喬治傑生百年來首品牌大使！現身高雄銀雕展

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
喬治傑生宣布袁子芸擔任品牌形象大使。圖／喬治傑生提供
喬治傑生宣布袁子芸擔任品牌形象大使。圖／喬治傑生提供

以《在車上》登上坎城與奧斯卡紅毯的台灣新世代女星袁子芸，今（2022 年 9 月 2 ）日特地現身於位於高雄義享時尚廣場的丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）旗艦店，首度以喬治傑生自1904年來首位品牌大使的身份，出席年度秋冬銀雕藝展的開幕活動。這也是袁子芸生平第一次擔任精品大使，她表示自己最欣賞喬治傑生「低調不張揚、耐人尋味」的優雅氣息，也期許能在自己的演藝專業上成為這樣的風格人物。

袁子芸透露，自己在2021年時與劇組一起登上坎城紅毯，就想起之前曾近距離鑑賞過的喬治傑生珠寶，覺得和當天要穿的服裝風格相符，所以就在經典的Moonlight Grapes陪伴下登上生平第一次紅毯。在此之前也很少嘗試份量感大件珠寶的她更意外自己原來可以駕馭這樣的作品，因此也鼓勵大家多嘗試。生平首次擔任精品大使，她表示除了希望能配襯出珠寶的美，也希望能讓更多人認識到喬治傑生的專注細節與美感的職人精神。

同時開展的喬治傑生2022秋冬銀雕展，今年共帶來逾200件的精緻銀雕藝術之作，將自即日起至9月12日止於高雄展出後巡展至中部，最後一站將於台北信義A8展出。今年聚焦喬治傑生大師本人最富盛名的代表作葡萄系列，除了最高價的大件之作Jardinière花園果缽NO.1397，更特地從丹麥博物館借調4款由喬治傑生親自創作的百年館藏珍品，包含有黑檀木炳水壺NO.460、 鑲有寶石的NO.118花器、NO.30置物盒以及NO.338銀杯等，讓人親炙大師細膩飽滿的新藝術風格與極致工藝。

葡萄壘壘果實有豐盛豐收之意，也象徵人與人之間緊密連結，早自新藝術風格盛行的1900年代間，就與蟾蜍腳、毬果、木蘭花等成為喬治傑生大師鍾愛的創作素材。定價逾400萬的Jardinière花園果缽NO.1397，最早是由皇室訂製於晚宴時裝盛水果之用，後為皇家典藏，結構平衡方中帶圓，裝飾銀珠聚攏而成的立體葡萄串。全台限量40件的限量編號葡萄酒瓶托盤NO.394，則是這次特別為慶祝喬治傑生大師156歲冥誕所推出，全球限量156件，匯聚喬治傑生著名的手工錘擊敲痕與立體葡萄圖騰，別具收藏意義。

今年銀雕展更特別復刻喬治傑生大師於1905年的珠寶胸針提供訂製，編號96 MOONLIGHT BLOSSOM月光花語系列訂製胸針項鍊，鑲嵌藍水晶、紅玉髓，結合硫化處理後的立體純銀葉脈圖騰與葡萄銀珠點綴，限量僅30只。而從經典葡萄圖騰延伸出的珠寶MOONLIGHT GRAPES月光葡萄系列，全新秋冬新品採用18K黃金與璀璨鑽石延伸出兩款金色系的耳環與兩款戒指，為經典的葡萄圖騰譜寫最新的當代篇章。

葡萄剪，30,000元。圖／喬治傑生提供
葡萄剪，30,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列18K黃金鑽石葡萄戒指，11萬8,000元。圖／喬治傑生
MOONLIGHT GRAPES系列18K黃金鑽石葡萄戒指，11萬8,000元。圖／喬治傑生
喬治傑生宣布袁子芸擔任品牌形象大使。圖／喬治傑生提供
喬治傑生宣布袁子芸擔任品牌形象大使。圖／喬治傑生提供
編號1397 Jardiniére花園果缽，442萬1,100元。圖／喬治傑生提供
編號1397 Jardiniére花園果缽，442萬1,100元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列18K黃金鑽石垂墜式耳環，42,600元。圖／喬治傑生
MOONLIGHT GRAPES系列18K黃金鑽石垂墜式耳環，42,600元。圖／喬治傑生
喬治傑生宣布袁子芸擔任品牌形象大使。圖／喬治傑生提供
喬治傑生宣布袁子芸擔任品牌形象大使。圖／喬治傑生提供
（由左至右）喬治傑生台灣董事總經理張正勳與品牌形象大使袁子芸。圖／喬治傑生提供
（由左至右）喬治傑生台灣董事總經理張正勳與品牌形象大使袁子芸。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT BLOSSOM系列編號96純銀藍水晶紅玉髓胸針項鍊，98,000元，限量30只。圖／喬治傑生
MOONLIGHT BLOSSOM系列編號96純銀藍水晶紅玉髓胸針項鍊，98,000元，限量30只。圖／喬治傑生
編號1397 Jardiniére花園果缽，442萬1,100元。圖／喬治傑生提供
編號1397 Jardiniére花園果缽，442萬1,100元。圖／喬治傑生提供
葡萄架，43萬元。圖／喬治傑生提供
葡萄架，43萬元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生大師156週年冥誕特別限量紀念款GRAPE酒瓶墊394，29,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生大師156週年冥誕特別限量紀念款GRAPE酒瓶墊394，29,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列18K黃金葡萄戒指，38,300元。圖／喬治傑生
MOONLIGHT GRAPES系列18K黃金葡萄戒指，38,300元。圖／喬治傑生
博物館館藏編號338葡萄酒杯，可接受訂製，43萬5,000元。圖／喬治傑生提供
博物館館藏編號338葡萄酒杯，可接受訂製，43萬5,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列18K黃金鑽石葉形葡萄耳夾，38,500元。圖／喬治傑生
MOONLIGHT GRAPES系列18K黃金鑽石葉形葡萄耳夾，38,500元。圖／喬治傑生

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