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每人心中的小孩都會微笑！LV「航向夢想」探索奇幻世界
以旅行箱聞名全球的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV），發布一組全新品牌形象廣告「Towards A Dream航向夢想」，透過畫面的景致，勾勒一場對於想像力、自由和探索的持續性渴望與旅程。這組形象廣告是由擅長抽象幾何線條的荷蘭攝影藝術家Viviane Sassen掌鏡，將旅行超脫現實，如夢似幻的風景與青春活力的精神昂首並行，將一趟個人的旅程昇華為自我發掘的過程。
回溯過往圍繞該主題的一系列的形象廣告，迄今為止跨越冰島、希臘、約旦和法 國，而攝影師Viviane Sassen此次為這組形象廣告，則來到了美國德克薩斯州奧斯汀的荒野之境拍攝，由路易威登標誌性的行李箱擔任小男孩以及同行旅程夥伴的交通工具，開啟了一場猶如踏入納尼亞世界的奇幻之旅。Viviane Sassen透過四個異想天開的鏡頭，捕捉對於青春肆無忌憚的想像。在廣闊的德克薩斯沙漠中，好奇心馳騁飛翔，光芒普照大地，自然萬物和諧生長。
路易威登「Towards A Dream 航向夢想」，畫面喚起每個人內心孩童時期一首令人反覆訴訟唱的歌曲，純淨奇幻的畫面是對純真的探索和敬畏，在超凡脫俗的美麗和無限可能的遐想中自由自在地遨遊。
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