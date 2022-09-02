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國內大型展覽商店幕後推手 有你共創開啟IP商售新藍海

聯合新聞網／ 有你共創
與台灣在地品牌「印花樂」合作聯名口金包，把慕夏經典之作同時也是展覽的主要視覺《舞蹈》，萃取出其中精華元素，以蝴蝶縈繞著花朵飛舞為設計主軸，除了呈現畫面的律動感，也呼應作品中女性飛揚的髮絲與意象。圖／有你共創提供
與台灣在地品牌「印花樂」合作聯名口金包，把慕夏經典之作同時也是展覽的主要視覺《舞蹈》，萃取出其中精華元素，以蝴蝶縈繞著花朵飛舞為設計主軸，除了呈現畫面的律動感，也呼應作品中女性飛揚的髮絲與意象。圖／有你共創提供

咒術迴戰快閃店-領域展開，突破快閃店限制，官方獲得香港羚邦正式授權，首次打造「破百坪」三大視覺空間體驗，還原動畫經典場景。圖／有你共創提供
咒術迴戰快閃店-領域展開，突破快閃店限制，官方獲得香港羚邦正式授權，首次打造「破百坪」三大視覺空間體驗，還原動畫經典場景。圖／有你共創提供

每年寒暑假，國內都有許多特展活動吸引大眾目光，無論是人文藝術、流行文化或是親子教育，多元且不同類型的特展活動，總是能充實民眾的休閒生活。這些活動最吸睛的除了策展內容之外，伴隨展覽所經營的商店，更是不可或缺的營運要素，有你共創公司旗下的「有點市」就是專門營運大型特展商店的團隊，從商品開發、現場運營到自行代理IP發展快閃店等，「有點市」從商品規劃起家，發展至今儼然已經是國內IP商品的龍頭角色。

走出慕夏特展，人手一袋紀念品。要能滿足眼光挑惕的藝術展消費者，展覽商品企劃絕對不是將特展主視覺印到商品上這麼簡單。2021年慕夏特展，「有點市」在規劃特展商店，首創北中南5間特展前導店齊開創舉，與數十家台灣原創品牌包含印花樂、＋10・加拾、好日子等，攜手聯名慕夏作品，品項豐富包含別緻的口金包、系列耳飾、食物環保袋…等。展覽期間的商店，除了維持特色商品外另增加上百樣品項，價格區間廣，就是為了滿足消費者挑惕的眼光。有你共創商品中心陳珮雯經理表示：真正促使消費者在特展商店購買商品，大部分是來自於看完展覽後感動情緒的延續，因此自製品開發的重點在抓住消費者的心。

有你共創IP授權暨商品事業發展部總監謝旭恒表示：慕夏特展商店短短3個月實體通路，可以在後疫情時代突破3千萬的營收佳績，這個成功的關鍵，往往需要預先了解市場需求、TA特性，並深入研究展覽特點，於商品開發時，思考如何引發參觀者的共鳴，以期待參觀者於展覽氛圍後，進入到週邊商品商店中成為消費者。簡單來說，商品企劃需要徹底揣摩與分析「消費者歷程」。

返校特展，企劃了符合特展內容、場景、劇情等延之伸特殊商品，例如這款「保密防諜紙膠帶」就非常受到消費者喜愛。圖／有你共創提供
返校特展，企劃了符合特展內容、場景、劇情等延之伸特殊商品，例如這款「保密防諜紙膠帶」就非常受到消費者喜愛。圖／有你共創提供

除了大型展覽的商店運營之外，「有點市」也開始思考展覽與商店的融合，於是從2020年起，開啟了IP快閃店運營，當年首開黃阿瑪相遇十週年小店舖就創下台灣原創IP快閃店第一名佳績，北高商店合計總營收上看7千萬。而今年全球人氣度第一的日漫作品咒術迴戰快閃店以及老少咸宜的經典IP蠟筆小新30週年甜點大作戰最終回，都在「有點市」的精心策劃下，紛紛於單日創造5,000人排隊入場盛況。從特展角度思考的快閃店，有別於只有櫃位陳設及簡易輸出，也在IP商品市場中開啟新藍海。

除了實體商品，有你共創也在2021年開始跨入元宇宙市場，協助旗下代理經紀的作者黃色書刊發行數位收藏品 NFT。經紀商務中心顏銘錫經理表示，實體商品在規劃時主要評估商品的材質、成本及製程以及大眾消費市場喜好。虛擬商品則必須顧及商品圖像的獨特性、趣味性及後續延展性，NFT商品除編碼屬性可以設計成為獨一無二之商品以外，更能將線上線下串連整合，所以虛擬商品與實體商品規劃思維是截然不同的。

黃色書刊執行了RNFT(可兌換式NFT)公仔授權專案後，團隊更確信WEB3.0即將成為未來IP發展的趨勢，除目前大家熟知的NFT以外，其實還包含區塊鏈遊戲、sandbox Game、PFP等其他項目WEB3.0皆蓬勃發展當中。所以團隊對於未來授權商品專案在WEB3.0中多元運用及發展充滿了無限想像。

黃色書刊勇者系列全球限量4隻的黃子佼聯名款RNFT公仔。圖／勇者系列RNFT計畫官網
黃色書刊勇者系列全球限量4隻的黃子佼聯名款RNFT公仔。圖／勇者系列RNFT計畫官網

雖然從特展商店起家，有你共創旗下「有點市」未來在商品發展策略上，將以「短期進化為長期思維」，再從「實體進階到虛擬世界」。除了在電商uDesign有.設計增設「IP旗艦館」，陸續也將研發更多符合各種生活情境需求的週邊商品，以及思考元宇宙世界商品的延伸性想像及應用，秉持著「有點市 點樂生活中大小事」的精神，滿足消費者對IP商品的想像。

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