時間醞釀真切價值 勞力士代言人王羽佳愛樂動人心

文化是如何積累的？文化一如時間，從分秒出發，並以年歲為單位構築，進而全面譜寫人類的感動、喜悅與美。勞力士長年襄助各類別文化傳承，近年更在音樂類別持續有成，例如品牌陸續邀請了12位當代傑出音樂人加入勞力士大家族，進而體現表演藝術上的全面投入，其中品牌代言人王羽佳便在參加薩爾茲堡音樂節的同時接受了本刊獨家專訪，並大方分享她對價值、對時間與美好事物的看法。

雖然流行商業領域的音樂贊助始於近代，但勞力士早在1970年代已邀請了紐西蘭女高音Dame Kiri Te Kanawa成為品牌首位音樂類別代言人。近50年來，勞力士對音樂產業的資助更遍及歌劇界、古典音樂、流行樂，並持續與饒富歷史與聲譽的藝術節與樂團合作無間。像是維也納愛樂樂團在奧地利金色大廳舉辦的2022年新年音樂會，就是由品牌擔任愛樂樂團的獨家合作，此外包含美國紐約的大都會歌劇院、英國倫敦皇家歌劇院、薩爾斯堡音樂節...幾乎全世界的古典音樂、歌劇領域，背後都有勞力士為藝術低調地遞傳薪火。

其中勞力士品牌代言人、近日參加薩爾茲堡音樂節的鋼琴家王羽佳便接受了本報獨家專訪。訪問中王羽佳表示，她很喜歡薩爾茲堡音樂節，因為曲目現代，同時音樂節本身極富傳統也展現新穎。當被問到：音樂為何之所以能感動人心時，王羽佳表示，音樂就是一種能量，音樂能帶來釋放的感覺、但也有吸收感情的狀態，「對我來說，我只是一個中間的人，協助將音樂輸出，讓聽眾感受到音樂那種很powerful的能量。」

也因為音樂將能對大腦（心智）帶來深層影響，王羽佳認為「你不會有意識地知道自己有什麼變化，而是下意識地對生活產生新的看法。」而如果要用一首曲目來形容平常配戴的勞力士表款，她認為曲目會是非常高水準、有品質且完美，也由於受訪時她身處薩爾茲堡，因為她會選擇以莫札特的音樂來代表勞力士。當面對快速、碎片化的社群時代王羽佳則觀察，古典樂與參加現場演奏都需要時間的積累，而社群中的內容儘管帶來短期效益，但和音樂的本質卻截然不同。「生活上有價值的東西是需要時間去醞釀的，我覺得這可與勞力士聯繫到一起，因為勞力士是告訴我時間的，而我覺得所有好的事物都是需要時間的。」