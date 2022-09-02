7-ELEVEN中秋推4大優惠！消費滿額折百 再抽點數紅包

下周就是中秋連假， 7-ELEVEN自9月7日起線上、線下祭出4大優惠獨寵會員，包括「滿額折百」、「滿額抽點數紅包」、「抽ANA機票日本來回機票」以及「行動隨時取中秋組合價」，要讓會員尊榮過節；7-ELEVEN自9月7日起每周五、六、日推出「酒BAR現打啤酒」與「哈燒專櫃」商品任選混搭第2件半價活動，到限定門市就能愜意享受夯肉＋小酌。此外，統一超商好鄰居文教基金會為親子族群打造食育DIY「中秋節烤肉趣」，透過手作剪貼，從烤肉延伸至食育的趣味知識輕鬆學習，中秋節宅家也能FUN鬆玩。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

7-ELEVEN看準中秋連假出遊、烤肉聚會需求大增，9月7日至9月11日推出會員專屬「滿額折百」活動，OPEN POINT會員購買全店指定商品不限支付工具只要報會員電話，消費滿200元享立折25元、滿400元享立折50元，以此類推，最高享消費滿711元立折100元優惠，包括CITY系列、飲料、零食、糖果、甜點、中秋禮盒等超過上千種商品都在優惠行列。

適逢OPEN POINT 1,500萬會員達成，7-ELEVEN送點數紅包驚喜寵粉，9月7日至9月11日OPEN POINT會員到7-ELEVEN門市消費，不限支付工具單筆結帳金額滿200元就有機會抽中最高15,000點OPEN POINT，將送出累積破千萬元價值的點數紅包。

7-ELEVEN再加碼祭出免費抽ANA日本來回機票活動，自9月7日上午10點起至10月5日開啟OPEN POINT App遊樂場參加刮寶趣活動，就有機會抽中PS 5、AirPods Pro等多項好禮，活動期間累積玩最多次數前5名，還可獲得iPhone 13 128GB；訂閱ANA電子報加碼再抽ANA台灣－日本來回經濟艙機票、ANA海龜機模型飛機、ANA時尚托特包、機票優惠代碼等品牌周邊。

OPEN POINT行動隨時取則推出「慶中秋．秋饗時光」優惠，9月7日至9月13日CITY系列指定飲品組合優惠價666元，包含CITY PRIMA精品拿鐵12杯一組、CITY CAFE特大杯美式咖啡20杯一組、CITY CAFE大杯拿鐵咖啡18杯一組、CITY CAFE脆酷摩卡14杯一組、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶16杯一組、CITY TEA現萃茶經典純奶茶或四季春純奶青任選20杯一組，另外適逢每月7日現萃茶一起品茶趣，還有英式紅茶、四季春青茶買7送7限時限量活動。美式咖啡全新升級，即日起至9月13日OPEN POINT行動隨時取同步推出「探索新美式，體驗咖啡趣」活動，CITY CAFE大杯美式咖啡或濃萃美式同品項買10送8，最多現省400元。

想吃烤肉免辛苦生火、備料，7-ELEVEN共70間門市限定販售「現烤哈燒專櫃」，就近提供多種現烤串燒選擇搭配，推薦品項包括德式帶骨香腸、日式雞肉和韓式豬肉串燒、新品南洋風味的沙嗲雞翅串、經典不敗的滿漢香腸，最快40秒就能品嘗現烤美味；烤肉好搭檔「土司」於9月8日至9月11日限時優惠，指定品項可享任2件88折優惠。

7-ELEVEN「酒BAR」複合店門市9月7日至10月4日每周五、六、日推出「酒BAR現打啤酒」與「哈燒專櫃」商品任選混搭第2件半價活動，並於9月7日起首度攜手啤酒頭釀造於超過300間限定門市獨家推出「古人的解渴之道，盛夏涼方」主題活動，引進以冬瓜茶、青草茶、酸梅湯等古人飲料為基底調製口味獨特的精釀啤酒，酒精濃度均為7.11%，7-ELEVEN「酒BAR」獨家販售，包裝與知名LINE貼圖「瘋狂的古人們IP」大玩古人的智慧，共有「冬方不敗、本草綱目、望梅止渴」3款適合清涼暢飲的酒飲，同步推出「無三不成禮299元限量套組」，任選3瓶＋古飲酒器「敬你一杯」帝王爵杯一個特價299元，套組數量有限售完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為強化中秋佳節團聚氛圍，統一超商好鄰居文教基金會為親子群族打造食育DIY「中秋節烤肉趣」，讓親子宅家也可享受無煙烤肉，透過手作剪貼肉類、蔬菜等食材與器具，搭配與兒童食育協會合作推出的食育親子專欄，引導親子玩中學從選料、串食材、烤肉到清潔的五感食育遊戲，再延伸至食育的趣味知識，即日起可至好鄰居官方網站下載或各ibon平台列印。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康