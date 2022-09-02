「非常律師」帶動海洋鯨魚風！居家賣場抱枕寢具全賣爆

討論度超高的韓劇「非常律師禹英禑」雖然已經完結篇，但討論熱度卻一樣高，而在劇中是靈魂角色的各種鯨魚，以及海洋場景，也呼喚著大家的悠閒心情，讓不少居家品牌發現，近期吹起海洋鯨魚風，譬如東妮寢飾Ocean Love吹起海洋風，一上市單日就賣破百組；

一上市打造單日破百組的佳績，HOLA的海洋系抱枕，一款140公分鯨魚抱枕，讓更多人搶著入手。

HOLA在店中有不少海洋系單品，如抱枕、香氛、寢具用品，其中抱枕除了鯨魚外，還有錘頭鯊、海豹、海龜，放在家中可以療癒心情，另外還能搭配Scented Space No.220海洋琥珀香氣，一秒增加海洋氛圍。即日起至9月28日慵懶海洋動物造型抱枕全面8折、海洋琥珀香氛買一送一，全館單筆滿2,500元再送200元現金折價券。