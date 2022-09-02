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「非常律師」帶動海洋鯨魚風！居家賣場抱枕寢具全賣爆
討論度超高的韓劇「非常律師禹英禑」雖然已經完結篇，但討論熱度卻一樣高，而在劇中是靈魂角色的各種鯨魚，以及海洋場景，也呼喚著大家的悠閒心情，讓不少居家品牌發現，近期吹起海洋鯨魚風，譬如東妮寢飾Ocean Love吹起海洋風，一上市單日就賣破百組；
一上市打造單日破百組的佳績，HOLA的海洋系抱枕，一款140公分鯨魚抱枕，讓更多人搶著入手。
HOLA在店中有不少海洋系單品，如抱枕、香氛、寢具用品，其中抱枕除了鯨魚外，還有錘頭鯊、海豹、海龜，放在家中可以療癒心情，另外還能搭配Scented Space No.220海洋琥珀香氣，一秒增加海洋氛圍。即日起至9月28日慵懶海洋動物造型抱枕全面8折、海洋琥珀香氛買一送一，全館單筆滿2,500元再送200元現金折價券。
東妮寢飾則以海島為靈感，直接推出Ocean Love系列，並直接將鯨魚印上床單，如鯨海奇航，在床組採用細格紋的設計，象徵地球儀上的經緯度搭配海洋元素圖騰；鯨魚之歌搭配了洋流、波浪、海草，希望呈現鯨魚在海裡自在遨遊形象，難怪一上市就熱賣。
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