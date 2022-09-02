炭紀─炭索四季茶敘獲獎！得獎茶融合傳統陣頭文化激盪創新設計

炭紀Teagraphy「炭索四季茶敘」在2022年拿下TCOD台中原創─視覺及包裝設計類獎。炭索四季茶敘甚至在2020年獲得日本世界茶協會「最高金賞」殊榮，設計融合了「傳統的茶飲文化」與「陣頭文化中的八家將」。將原本與陣頭文化無相關的茶葉，透過其藝術層面的延伸，激盪出不同的火花。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

老傳統新創意：八家將VS 傳統炭焙茶

炭紀Teagraphy一直以來堅持採用「龍眼木炭」，及全程人工木炭烘焙的傳統工藝，不僅是固執地保留此特殊的口感，更是為了傳承、延續珍貴的炭焙工藝，冀望將此傳統茶文化的無形資產，藉由茶葉的傳遞，讓消費大眾也能親身體驗如此稀有的韻致，啜飲道地古法烘焙的好茶湯。然而，傳統的精緻茶，由於口感、滋味的描述，常過於抽象，難以體會，造成與消費族群有較大的疏遠感。希望能藉四季這類貼近大眾生活體驗的元素來類比茶葉的滋味，同時將台灣的民俗文化融入其中。

八家將是神格化的古代衙門巡捕審堂體系，負責緝拿並審問犯人、保護主神，基本的成員包含甘、柳、范、謝四爺合稱「四大將軍」，春、夏、秋、冬四神併稱「四季大神」。

茶樹的生長與四季變化息息相關，透過四季大神與茶葉連結，擷取其臉譜及服飾為此產品的設計元素。依序為春大神─炭焙四季春、夏大神─炭焙紅烏龍、秋大神─炭焙金萱、冬大神─炭焙烏龍。同時，選取四款不同品味特徵的台灣茶，藉其茶品特徵連結相應的季節，以期大眾對茶品特色能有更具體的感受。全系列85折起，詳情請洽 活動頁 。