網友狂敲碗！全家便利商店「Fami!ce東方美人茶霜淇淋」回歸

網友許願成真！全家便利商店去年推出「Fami!ce東方美人茶霜淇淋」，不僅販售期間熱銷，檔期結束後更有許多網友引頸期盼，希望有機會再次品嘗。為回應消費者熱烈期望，全家便利商店將於9月5日起再次推出「Fami!ce東方美人茶霜淇淋」，採用新竹北埔單一產區茶葉，獨特的熟果香與蜂蜜香氣，茶韻厚實、口感滑順，搭配限量心型脆皮甜筒，兼具美味又浪漫。

全家便利商店Fami!ce霜淇淋茶感系列口味長期受到消費者喜愛，不論東方美人茶、鐵觀音、滴妹聯名午茉綠等，推出即受到熱烈好評，是許多消費者最愛霜淇淋口味。全家便利商店「Fami!ce東方美人茶霜淇淋」去年首波推出一個月即熱銷破86萬支，攻占各大社群版面，銷售創佳績；此次「Fami!ce東方美人茶霜淇淋」回歸，嚴選種植於新竹北埔產區所製成的東方美人茶入料，茶樹嫩芽經小綠葉蟬吸食後長成之茶芽，經發酵、揉捻、烘乾等多道工法，才創造出東方美人茶特有的香氣，將其獨特的熟果香與蜂蜜香氣融入優質乳原料，製成茶感厚實、口感滑順的Fami!ce霜淇淋，值得細細品味。

此外，「Fami!ce東方美人茶霜淇淋」更推出限量脆皮甜筒，杯緣心型設計巧思，搭配淡雅茶香霜淇淋，兼具味覺與視覺雙重享受，吸引消費者打卡分享嘗鮮，預期再度成為社群熱議話題。「Fami!ce東方美人茶霜淇淋」將於9月5日上市，售價49元，9月5日至10月4日購買全家便利商店Fami!ce霜淇淋即送獨家親親香皂，數量有限送完為止，同一期間可享新品嘗鮮價45元；9月5日至9月7日全家便利商店App「隨買跨店取」推出限時優惠價5支特價168元，兌換期限至2023年3月31日；9月起每周五、六、日使用全盈+PAY購買霜淇淋可享買1送1優惠。

本周六（9月3日）歡慶軍人節，全家便利商店推出周末限定優惠，9月2日至9月4日買1送1優惠品項包括阿奇儂虎斑巧克力雪糕、私品茶仙女紅茶、FamilyMart Collection生茶、悅氏Light 鹼性水、湖池屋黍一番鹽燒海鮮蝦口味、比菲多益生菌無糖軟糖（原味／牛奶多多任選）。9月2日起每周末打開全家便利商店App夯品優惠地圖趣，可隨時查詢附近店鋪優惠商品數量。