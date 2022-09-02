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光藝術進入知本溫泉 饒慶鈴：首屆台東光祭10月登場
台東縣府為帶動知本溫泉觀光發展，今年導入台南「月津港燈節」成功經驗，將於10月舉辦首屆的「TAITUNG LIGHT FESTIVAL-台東光祭」活動，縣長饒慶鈴今天在縣政報告中，向大家預告這項消息，不用到外縣市就能看到國際級的光藝術。
饒慶鈴說，台南「月津港燈節」活動已舉辦10年，是非常成功的一項活動，因此，縣府今年將這成功經驗導入到台東來，並與縣農會合作把光祭作品設置知本溫泉區，舉辦首屆的台東光祭活動，時間長達30天，盼能藉由光祭活動，帶動知本溫泉觀光。
她說，會選擇10月份舉辦，剛好也是適逢知本溫泉秋季泡湯時節，民眾可以在泡湯後，晚上逛逛國內外藝術家創作的燈光作品；由於是台東第一次舉辦光祭，縣府會看成效結果，來做滾動式的調整修正，希望把台東光祭打造另一個台東觀光品牌。
縣府文化處表示，台東光祭預計從10月15日至11月13日止，共計有12件國內外藝術家創作的燈光作品，結合台東在地元素，每件作品充分展現視覺的變化，同時也能體驗燈光帶來的溫度，屆時讓大家驚豔連連。
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