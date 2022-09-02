快訊

誰是柴契爾傳人？英國蘇納克的首相大戰

直播／連4天新增破3萬例！今本土+33483 境外+336 病歿+36

決戰百里侯／侯友宜接下辯論戰帖 將成林佳龍突破契機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

光藝術進入知本溫泉 饒慶鈴：首屆台東光祭10月登場

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣府為帶動知本溫泉觀光發展，今年導入台南「月津港燈節」成功經驗，將於10月舉辦首屆的「TAITUNG LIGHT FESTIVAL-台東光祭」活動。圖／台東縣政府提供
台東縣府為帶動知本溫泉觀光發展，今年導入台南「月津港燈節」成功經驗，將於10月舉辦首屆的「TAITUNG LIGHT FESTIVAL-台東光祭」活動。圖／台東縣政府提供

台東縣府為帶動知本溫泉觀光發展，今年導入台南「月津港燈節」成功經驗，將於10月舉辦首屆的「TAITUNG LIGHT FESTIVAL-台東光祭」活動，縣長饒慶鈴今天在縣政報告中，向大家預告這項消息，不用到外縣市就能看到國際級的光藝術。

饒慶鈴說，台南「月津港燈節」活動已舉辦10年，是非常成功的一項活動，因此，縣府今年將這成功經驗導入到台東來，並與縣農會合作把光祭作品設置知本溫泉區，舉辦首屆的台東光祭活動，時間長達30天，盼能藉由光祭活動，帶動知本溫泉觀光。

她說，會選擇10月份舉辦，剛好也是適逢知本溫泉秋季泡湯時節，民眾可以在泡湯後，晚上逛逛國內外藝術家創作的燈光作品；由於是台東第一次舉辦光祭，縣府會看成效結果，來做滾動式的調整修正，希望把台東光祭打造另一個台東觀光品牌。

縣府文化處表示，台東光祭預計從10月15日至11月13日止，共計有12件國內外藝術家創作的燈光作品，結合台東在地元素，每件作品充分展現視覺的變化，同時也能體驗燈光帶來的溫度，屆時讓大家驚豔連連。

台東 溫泉 月津港

延伸閱讀

台東／紅葉少棒紀念館動土翻新　冀望成新觀光亮點

影/台東新生兒比去年增25人 饒慶鈴開學日送小學生乖乖

劉櫂豪批利用行政資源選舉 饒慶鈴回應行銷台東

饒慶鈴估鳳梨釋迦將供過於求 農民憂影響價格

相關新聞

網友狂敲碗！全家便利商店「Fami!ce東方美人茶霜淇淋」回歸

網友許願成真！全家便利商店去年推出「Fami!ce東方美人茶霜淇淋」，不僅販售期間熱銷，檔期結束後更有許多網友引頸期盼，...

光藝術進入知本溫泉 饒慶鈴：首屆台東光祭10月登場

台東縣府為帶動知本溫泉觀光發展，今年導入台南「月津港燈節」成功經驗，將於10月舉辦首屆的「TAITUNG LIGHT F...

秋季賞楓 日本京都在地推薦賞楓秘境四選

日本政府自9月7日起不僅調高了每日入境人數至5萬人，也稍稍放寬了需當地導遊全程陪同的團體旅遊規定。雖然尚未開放自由行，不...

中秋連假攻略！米奇與好朋友Chill遊台南Tsum Tsum亮相

台南市觀旅局表示，中秋連假前夕開始，米奇與好朋友們就在台南安平遊憩碼頭與大家見面！活動期間可近距離欣賞由米奇領軍的巨萌T...

漢來主題房第二波增加八個新房型新角色 既夢幻又療癒

被粉絲推舉為最有誠意最令人嚮往的漢來主題房，今年夏天與三麗鷗聯名八個知名角色明星，大手筆打造一整層樓，每個角落都營造最佳...

布袋海口人霸氣 烏魚子蛋黃酥1顆近2百元高價訂單滿載

秋節將近！嘉義縣布袋鎮一對年輕烘焙師傅夫婦郭明昌、蔡孟芬，返鄉開店，用在地邱家兄弟無毒水產育成中心烏魚子，加上進口德國奶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。